Atiye 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Atiye kaç bölüm kaç dakikadan oluşuyor? Atiye dizisi nerede geçiyor?

Dünyanın Uyanışı kitabından uyarlanan Atiye dizisi izleyicisi ile buluştu. Netflix'in ikinci orijinal Türk dizisi oldukça ilgi çekiyor. Özel güçleri olan gizemli bir kadının hikayesinin ele alındığı dizi 27 Aralık tarihinde internet ortamında yerini aldı. Daha ilk günden oldukça sevilen dizinin hayran kitlesi giderek artarken daha şimdiden ikinci sezonu merak edenler oldu. Mehmet Günsür, Melisa Şenolsun, Beren Saat gibi isimlerin yer aldığı dizi hem konusu hem oyuncu kadrosuyla da beğenildi. Bu doğrultuda; Atiye 2.sezonu çıkacak mı? Dizi nerede çekiliyor? Atiye dizisi kaç bölüm ve dakikadan oluşuyor? İşte dizinin konusu ve oyuncu kadrosu!

ATİYE İKİNCİ SEZON ÇIKACAK MI? DİZİ KAÇ BÖLÜM?

Netflix'in ikinci Türk orijinal dizisi Atiye 2.sezon merak ediliyor. İlk bölümlerinden oldukça sevilen dizi ile ilgili güncel tüm bilgilere haberimizin içeriğinden ulaşabilirsiniz.