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kim birinci oldu kim elendi? puan durumu!

Ekranların sevilen programı elenen ve birinci olan yarışmacısı belli oluyor. Haftanın final bölümünde gelinler yarışıyor kaynanalar puanlamalarını yapıyor. Bugün yayınlanacak olan son bölümde Goncanur, fırını bozulduğu için diğer gelinlerden yardım istiyor. Fakat, beklediği yardımı alamıyor. Gelinler arasında yaşanan rekabet giderek artarken puan durumları elenen ve birinci olan yarışmacıyı belirleyecek. Peki oldu kim elendi? Hafta finalinde kim 5 altın bileziği koluna takacak? puan durumu nasıl sonuçlandı?

Giriş Tarihi: 3.1.2020 11:29
Gelinim Mutfakta kim birinci oldu kim elendi? 3 Ocak Gelinim Mutfakta puan durumu!

birincisi ve elenen yarışmacısı puan durumlarına göre açıklanıyor. Fatih Ürek'in eğlenceli sunumuyla gerçekleşen programda gelinler arasındaki rekabet giderek kızışıyor. Haftanın finalinde Burçin, Elif, Aydan ve Goncanur en yüksek puanı alabilmek için lezzetli yemekler hazırlıyor. Geçen haftaki bölümde haftanın en düşük puanını alan ve yarışmaya veda eden gelin 47 puanla Pelin ve kayinvalidesi Yasemin Hanım oldu. Haftanın en yüksek puanını alıp 5 altın bileziğin sahibi gelin 65 puanla Goncanur oldu. Peki 3 Ocak oldu kim elendi? nasıl? Hafta finalinde kim 5 altın bileziği koluna takacak?

GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU KİM ELENDİ? 3 OCAK

Gelinim Mutfakta'da haftanın final heyecanı yaşanıyor. Haberimizde, birincisi ve elenen yarışmacı ve gelinlerin puan durumlarına erişebilirsiniz.

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Gelinim Mutfakta kim birinci oldu kim elendi? 3 Ocak Gelinim Mutfakta puan durumu!
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