Gelinim Mutfakta kim birinci oldu kim elendi? 3 Ocak Gelinim Mutfakta puan durumu!

Gelinim Mutfakta birincisi ve elenen yarışmacısı puan durumlarına göre açıklanıyor. Fatih Ürek'in eğlenceli sunumuyla gerçekleşen programda gelinler arasındaki rekabet giderek kızışıyor. Haftanın finalinde Burçin, Elif, Aydan ve Goncanur en yüksek puanı alabilmek için lezzetli yemekler hazırlıyor. Geçen haftaki bölümde haftanın en düşük puanını alan ve yarışmaya veda eden gelin 47 puanla Pelin ve kayinvalidesi Yasemin Hanım oldu. Haftanın en yüksek puanını alıp 5 altın bileziğin sahibi gelin 65 puanla Goncanur oldu. Peki 3 Ocak Gelinim Mutfakta kim birinci oldu kim elendi? Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl? Hafta finalinde kim 5 altın bileziği koluna takacak?

GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU KİM ELENDİ? 3 OCAK

Gelinim Mutfakta'da haftanın final heyecanı yaşanıyor. Haberimizde, 3 Ocak Gelinim Mutfakta birincisi ve elenen yarışmacı ve gelinlerin puan durumlarına erişebilirsiniz.