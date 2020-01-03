Hercai bu akşam var mı, yok mu? Hercai yeni bölüm ne zaman, hangi tarihte yayınlanacak?

Hercai yeni bölüm bu akşam yayınlanacak mı sorusu ATV ekranlarının sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta son bölümünde Miran'ın anneannesini Aslanbey konağına getirmesiyle Azize ve Şükran yıllar sonra yüzleşir. Yaşanan yüzleşme sonrası annesinin geçmişiyle ilgili yeni bilgiler öğrenen Miran artık hangi gerçeğe inanacağı konusunda büyük bir ikileme düşer. Reyyan ve Miran'ın dolu dizgin aşk hikayelerini anlatan yapımın başrollerinde Akın Akınözü ve Ebru Şahin yer alıyor. Peki, Hercai bugün var mı, yok mu? Hercai yeni bölüm ne zaman hangi tarihte yayınlanacak? Diziler neden yayınlanmıyor?

HERCAİ BUGÜN VAR MI? DİZİLER NEDEN BU HAFTA YOK?

ATV ekranlarının her Cuma reyting rekorları kırdığı yapımı Hercai bu akşam var mı sorusu internet üzerinden yoğun olarak araştırılırken dizilerin bu hafta neden olmadığı merak konusu haline geliyor. Haberimizin devamından konuyla ilgili tüm detaylara ulaşabilirsiniz…