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bu akşam var mı, yok mu? , hangi tarihte yayınlanacak?

bugün var mı sorusu dizinin sıkı takipçileri tarafından şimdiden araştırılmaya başladı. ekranlarının reyting rekortmeni dizisi başladığı günden itibaren dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Her hafta Cuma günleri yeni bölüm ile ekranlara gelen yapım Reyyan ve Miran arasındaki gerçek aşkı anlatıyor. Bu hafta kanalların belirli sebeplerden dolayı dizileri yayınlamayacağı bilinirken yeni yıla geçiş haftasında her yıl diziler bir haftalık mola veriyor bunun yerine ise izleyicilerin keyifli dakikalar geçirmesi adına filmler yayın akışına ekleniyor. Peki, ? yayınlanacak? ? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 3.1.2020 11:05
Hercai bu akşam var mı, yok mu? Hercai yeni bölüm ne zaman, hangi tarihte yayınlanacak?

yeni bölüm bu akşam yayınlanacak mı sorusu ekranlarının sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta son bölümünde Miran'ın anneannesini Aslanbey konağına getirmesiyle Azize ve Şükran yıllar sonra yüzleşir. Yaşanan yüzleşme sonrası annesinin geçmişiyle ilgili yeni bilgiler öğrenen Miran artık hangi gerçeğe inanacağı konusunda büyük bir ikileme düşer. Reyyan ve Miran'ın dolu dizgin aşk hikayelerini anlatan yapımın başrollerinde Akın Akınözü ve Ebru Şahin yer alıyor. Peki, , yok mu? hangi tarihte yayınlanacak? Diziler neden yayınlanmıyor?

HERCAİ BUGÜN VAR MI? DİZİLER NEDEN BU HAFTA YOK?

ATV ekranlarının her Cuma reyting rekorları kırdığı yapımı sorusu internet üzerinden yoğun olarak araştırılırken dizilerin bu hafta neden olmadığı merak konusu haline geliyor. Haberimizin devamından konuyla ilgili tüm detaylara ulaşabilirsiniz…

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