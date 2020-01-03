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konusu nedir? : Dünyanın Sonu oyuncuları kimler?

Bu akşam ATV ekranlarında yayınlanacak olan film ile ilgili olarak konusu ve oyuncuları yoğun olarak araştırılmaya devam ediyor. Efsane yapımın yönetmen koltuğunda Gore Verbinski yer alırken izleyicilere macera ve aksiyon bir arada sunuluyor. Fantastik türündeki film oyuncuları arasında ise Johnny Depp, Orlando Bloom gibi ünlü aktörler yer alıyor. Peki, : Dünyanın Sonu filmi oyuncuları kimlerdir? Bu akşam ATV ekranlarında yayınlanacak olan ve oyuncuları ile ilgili tüm detaylar haberimizde…

Giriş Tarihi: 3.1.2020 13:49
Karayip Korsanları 3: Dünyanın Sonu konusu nedir? Karayip Korsanları 3: Dünyanın Sonu oyuncuları kimler?

2007 yılında vizyona girmiş ve efsane haline gelmiş akisyon türündeki yapım Karayip Korsanları 3: Dünyanın Sonu oyuncuları ve konusu binlerce kişinin merak konusu haline geldi. ATV ekranlarında bu akşam yayınlanacak olan film normal şartlarda yayınlanması gereken dizinin yerine ekranlarda olacak. Bilindiği üzere diziler bir süreliğine ekranlara ara verirken kanallar ise izleyicilerine keyifli dakikalar yaşatmak amacıyla filmler yayınlayacak. Peki, Karayip Korsanları 3: Dünyanın Sonu oyuncuları kimlerdir? İşte Karayip Korsanları 3: Dünyanın Sonu konusu, oyuncuları ve tüm detaylar!

KARAYİP KORSANLARI 3: DÜNYANIN SONU KONUSU NEDİR?

Elizabeth, Will ve Kaptan Barbossa'nın, ölüm mekanından Jack Sparrow'u kurtarmalarının ardından düşmanları ile yüz yüze gelirler. Davy Jones ve Lord Cutler Beckett. Beckett bu kez Jones'un kalbinin kontrolünü elinde tutarak onunla gizli bir anlaşma yapar. Bu anlaşmaya göre denizlerde kuralları koyacak ve son Karayip Korsanları'ndan tamamen kurtulacaktır. Jack, Barbossa, Will, Elizabeth ve Tia Dalma ile mürettebatı, dünyanın dört bir yanından, Sao Feng de dahil olmak üzere Korsan Lordları çağırarak birlik oluşturmak zorundadırlar. Çıkacakları yolculukta her türlü tehlike ve ihanet onları beklemektedir.

KARAYİP KORSANLARI 3: DÜNYANIN SONU OYUNCULARI KİMLER?

Johnny Depp, Orlando Bloom, Keira Knightley, Geoffrey Rush

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