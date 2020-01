Reyting sonuçları açıklandı mı? 2 Ocak reyting sonuçlarında kim birinci oldu?

Reyting sonuçları açıklandı mı? sorusuna vatandaşlar yanıt aramaya başladı. Her gün bir önceki günün sıralaması belli oluyor. Dün akşam Star TV'de Geniş Aile Her Türlü, ATV'de Orman Çocuğu, TV8'de Oflu Hoca'nın Şifresi 2 ekrana geldi. Geçen haftaki sonuçlarda Total'de 1.sırada Fox TV'de yayınlanan "Mucize Doktor", 2.sırada ATV'de ekrana gelen "Bir Zamanlar Çukurova", 3.sırada "Mucize Doktor"un özeti yer aldı. Peki 2 Ocak reyting sonuçları açıklandı mı? En çok hangi yapım izlendi? Reyting sıralamasında kim birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2 OCAK

Reyting sonuçları an be an takip ediliyor. Haberimizde, 2 Ocak reyting sonuçlarına ilişkin merak edilenlere erişebilirsiniz.