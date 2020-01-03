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sonuçları açıklandı mı? sonuçlarında kim birinci oldu?

Ekranlara gelen dizi ve filmler sonuçlarında birinci olabilmek için yarışıyor. Perşembe akşamı Star TV’de Geniş Aile Her Türlü, ATV’de Orman Çocuğu, TV8’de Oflu Hoca’nın Şifresi 2 filmleri yayınlandı. Buna göre ‘’ 2 Ocak açıklandı mı?’’ sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Geçen haftaki sonuçlarda Total'de 1.sırada Fox TV'de yayınlanan "Mucize Doktor", 2.sırada ATV'de ekrana gelen "Bir Zamanlar Çukurova", 3.sırada "Mucize Doktor"un özeti yer almıştı. Peki reyting sonuçları açıklandı mı? sıralamasında kim birinci oldu? En çok hangi dizi ve film izlendi?

Giriş Tarihi: 3.1.2020 09:14
Reyting sonuçları açıklandı mı? 2 Ocak reyting sonuçlarında kim birinci oldu?

sonuçları açıklandı mı? sorusuna vatandaşlar yanıt aramaya başladı. Her gün bir önceki günün sıralaması belli oluyor. Dün akşam Star TV'de Geniş Aile Her Türlü, ATV'de Orman Çocuğu, TV8'de Oflu Hoca'nın Şifresi 2 ekrana geldi. Geçen haftaki sonuçlarda Total'de 1.sırada Fox TV'de yayınlanan "Mucize Doktor", 2.sırada ATV'de ekrana gelen "Bir Zamanlar Çukurova", 3.sırada "Mucize Doktor"un özeti yer aldı. Peki 2 Ocak açıklandı mı? En çok hangi yapım izlendi? Reyting sıralamasında kim birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2 OCAK

Reyting sonuçları an be an takip ediliyor. Haberimizde, sonuçlarına ilişkin merak edilenlere erişebilirsiniz.

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Reyting sonuçları açıklandı mı? 2 Ocak reyting sonuçlarında kim birinci oldu?
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