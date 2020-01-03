Şansımı Seveyim oyuncuları kim konusu ne? Şansımı Seveyim filmi nerede çekildi?

2017 yılında vizyona giren komedi türündeki yapım Şansımı Seveyim oyuncuları ve konusu binlerce kişinin merak konusu haline geldi. Çevresinde şanşsızlığı ile bilinen Sebahattin, yaşadığı birçok talihsizliğin sonunda büyüdüğü mahalleye geri dönmesini konu alan filmde kahkaha tufanına hazır olun. ATV ekranlarında bu akşam yayınlanacak olan film normal şartlarda yayınlanması gereken dizinin yerine ekranlarda olacak. Bilindiği üzere diziler bir süreliğine ekranlara ara verirken kanallar ise izleyicilerine keyifli dakikalar yaşatmak amacıyla filmler yayınlayacak. Peki, Şansımı Seveyim filmi oyuncuları kim konusu ne? Şansımı Seveyim nerede çekildi?

ŞANSIMI SEVEYİM FİLMİ KONUSU NEDİR?

Çevresinde şanşsızlığı ile bilinen Sebahattin, yaşadığı birçok talihsizliğin sonunda büyüdüğü mahalleye geri döner. Sebahattin'in mahalleye dönmesi ile bütün mahalleli başlarına yine birçok iş açılacağını düşünerek endişeye kapılır. Kaderine boyun eğen Sebahattin, mahallede tanıştığı Yaprak sayesinde şansının döndüğüne inanır. Fakat her şey bu kadar kolay olmaz. Yaprak, yıllar önce ahını aldığı Durmuş'un kız kardeşidir ve Sebahattin'i kabul etmek için ona bir şart sunar. Sebahattin'in kendisini Durmuş'a affettirmesini ister. Sebahattin, kaderini değiştirmek ve Yaprak'ın kendisini kabul etmesini sağlamak için en yakın arkadaşı İzzet ile plan yapmaya başlar.

ŞANSIMI SEVEYİM OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Cem Gelinoğlu-Sebahattin

Gökhan Kıraç-İzzet

Zerrin Sümer-Meryem

Ümit Yesin-Sado

Metin Yıldız-Nizam

Zeynep Tuğçe Bayat-Yaprak

Gülsüm Alkan-Sabiha

Mustafa Kırantepe-Durmuş

ŞANSIMI SEVEYİM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Şansımı Seveyim filminin çekimleri Kocaeli'nin Darıca ve İstanbul'un Beykoz ilçelerinde gerçekleştirildi.