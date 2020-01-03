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yeni bölüm neden yok? yayınlanacak?

ekranlarının sevilen dizisi yeni bölüm merakla bekleniyor. Nare ve Sancar karakterlerinin hikayesinin anlatıldığı dizi vatandaşların beğenisine sunuldu. Yayımlandığı ilk günden itibaren oldukça sevilen dizinin başrollerinde Doğulu ve oynuyor. Dizinin son bölümünde Sefir, Melek’i kaçırmış, Sancar ve Nare ise kızlarının peşinden gitmişlerdi. Kızları uğruna ateşkes ilan ettiler ve kader onları birleştirmişti. Öte yandan başka bir hayatta bıraktıkları Gediz gerçeklerle yüzleşmişti. Ancak televizyonların yayın akışlarında yeni yıl sebebi ile değişiklikler meydana geldi. Diziler kısa bir süreliğine ekranlarda olmayacak. Bu bağlamda; dizinin hayranları arama motorlarında “?” araştırması yapıyorlar. Peki; yayınlanacak?

Giriş Tarihi: 3.1.2020 17:07 Güncelleme Tarihi: 3.1.2020 17:07
Sefirin Kızı yeni bölüm neden yok? Sefirin Kızı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Ekranlara ilk geldiği andan itibaren oldukça sevilen dizi reytinglerde zirveye oturmuş durumda. Pazartesi akşamları ekrana gelen dizinin başrollerinde Neslihan Atagül Doğulu ve Engin Akyürek yer alıyor. Dizinin son bölümünde Nare ve Sancar, kızları uğruna ateşkes ilan edecek ve kızlarının peşinden gidecekler. Sefir'in kızlarını kaçırması dolayısıyla kızlarını arayan Nare ve Sancar'ı kader birleştirecek. Dizinin yeni bölümünü bu hafta bekleyen hayranları ise konuya yönelik araştırma yapmaya başladılar. Yeni yıl sebebi ile diziler bir süreliğine ekranlarda olmayacak. Peki; Sefirin Kızı neden yok? Sefirin Kızı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

SEFİRİN KIZI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Star Tv ekranlarının sevilen dizisi Sefirin Kızı yeni bölüm ile ilgili tüm detaylara haberimizin içeriğinden ulaşabilirsiniz.

SEFİRİN KIZI NEDEN YOK?

Kanallar dizilerin yeni bölümlerini yılbaşı sebebi ile bu hafta yayınlamayacaklar. Yeni yıla geçiş haftasında diziler yerine yayın akışında filmler olacak.

SEFİRİN KIZI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Sefirin Kızı 4.yeni bölüm 13 Ocak Pazartesi akşamı ekranlarda olacak.

SEFİRİN KIZI 4.BÖLÜM FRAGMAN

Sefirin Kızı 4. Bölüm (13 Ocak 2020 Pazartesi) fragmanında şoke eden aşk itirafı!

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Sefirin Kızı yeni bölüm neden yok? Sefirin Kızı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
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