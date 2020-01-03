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filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? nerede çekildi?

Bu akşam Kanal D ekranlarına gelecek olan filmi için geri sayım başladı. Birçok ünlü ve başarılı ismin yer aldığı filmin oyuncuları güçlü bir performans sergilemiş olup hikayesi ile de oldukça beğeniliyor. Yönetmen koltuğunda oturan David Yates ismi ise birçok başarılara imza atmıştır. 2016 yılında yapılan film Amerika Birleşik Devletleri’ne ait. Aksiyon ve macera türlerini kapsayan filmde anne ve babasını kaybettikten sonra ormanda goriller tarafından büyütülen Tarzan karakterinin normal hayattaki mücadelesi izleyicilere sunulacak. Peki; konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? Tarzan Efsanesi filmi nerede çekildi?

Giriş Tarihi: 3.1.2020 11:49
Tarzan Efsanesi filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Tarzan Efsanesi filmi nerede çekildi?

2016 yılı yapımı Tarzan Efsanesi filmi için heyecan dorukta. Bu akşam Kanal D ekranlarına gelecek film aksiyon ve macera türlerini kapsıyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosu ile oldukça beğenilen filmi izleyenler tekrar izlemek isterken izlemek isteyenler için ise bir fırsat doğacak. Tarzan karakterinin normal hayata dönmesi ile birlikte mücadelesinin anlatıldığı film oldukça sürükleyici. Bu bağlamda; Tarzan Efsanesi filmi nerede çekildi? Tarzan Efsanesi oyuncuları kimler, konusu nedir?

TARZAN EFSANESİ FİLMİ KONUSU

Anne ve babasını kaybettikten sonra ormanda goriller tarafından büyütülen Tarzan, normal hayata dönmüş, İngiltere'de eşi Jane Porter ile birlikte yaşamını sürdürmektedir. Bir gün Avam Kamarası tarafından yeniden büyüdüğü topraklara, Kongo'da Belçika Kralı tarafından kurulan bağımsız devlete ticaret elçisi olarak gönderilir. Ancak burada Leon Rom'un kurduğu komplodan habersizdir. Her şeyi öğrendiğinde ise eşi Jane'in hayatını kurtartmak için varını yoğunu ortaya koyması gerekecektir.

TARZAN EFSANESİ FİLMİ OYUNCULARI

Tarzan: Alexander Skarsgard

Jane: Margot Robbie

Captain Rom: Christoph Waltz

George Washington Williams: Samuel L. Jackson

Chief Mbonga: Djimon Hounsou

Young Jane: Ella Purnell

Prime Minister: Jim Broadbent

Captain Kerchover: Casper Crump

TARZAN EFSANESİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Bir çok sinema severin tahmin ettiği üzere Tarzan Efsanesi Filminin büyük bir bölümü Leavesden' de bulununan Warner Bros stüdyolarında çekilmiştir.

Öte yandan İtalya bölgesinde bulunan Dolomiti Dağlarında da çekimlerin yapıldığını söyleyebiliriz.

Fakat en güzel kısımları ise tamamen doğal ortamı sağlamak adına Afrika' da bulunan Gabon Cumhuriyetin de çekilmiştir.

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Tarzan Efsanesi filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Tarzan Efsanesi filmi nerede çekildi?
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