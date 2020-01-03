Tarzan Efsanesi filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Tarzan Efsanesi filmi nerede çekildi?

2016 yılı yapımı Tarzan Efsanesi filmi için heyecan dorukta. Bu akşam Kanal D ekranlarına gelecek film aksiyon ve macera türlerini kapsıyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosu ile oldukça beğenilen filmi izleyenler tekrar izlemek isterken izlemek isteyenler için ise bir fırsat doğacak. Tarzan karakterinin normal hayata dönmesi ile birlikte mücadelesinin anlatıldığı film oldukça sürükleyici. Bu bağlamda; Tarzan Efsanesi filmi nerede çekildi? Tarzan Efsanesi oyuncuları kimler, konusu nedir?

TARZAN EFSANESİ FİLMİ KONUSU

Anne ve babasını kaybettikten sonra ormanda goriller tarafından büyütülen Tarzan, normal hayata dönmüş, İngiltere'de eşi Jane Porter ile birlikte yaşamını sürdürmektedir. Bir gün Avam Kamarası tarafından yeniden büyüdüğü topraklara, Kongo'da Belçika Kralı tarafından kurulan bağımsız devlete ticaret elçisi olarak gönderilir. Ancak burada Leon Rom'un kurduğu komplodan habersizdir. Her şeyi öğrendiğinde ise eşi Jane'in hayatını kurtartmak için varını yoğunu ortaya koyması gerekecektir.

TARZAN EFSANESİ FİLMİ OYUNCULARI

Tarzan: Alexander Skarsgard

Jane: Margot Robbie

Captain Rom: Christoph Waltz

George Washington Williams: Samuel L. Jackson

Chief Mbonga: Djimon Hounsou

Young Jane: Ella Purnell

Prime Minister: Jim Broadbent

Captain Kerchover: Casper Crump

TARZAN EFSANESİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Bir çok sinema severin tahmin ettiği üzere Tarzan Efsanesi Filminin büyük bir bölümü Leavesden' de bulununan Warner Bros stüdyolarında çekilmiştir.

Öte yandan İtalya bölgesinde bulunan Dolomiti Dağlarında da çekimlerin yapıldığını söyleyebiliriz.

Fakat en güzel kısımları ise tamamen doğal ortamı sağlamak adına Afrika' da bulunan Gabon Cumhuriyetin de çekilmiştir.