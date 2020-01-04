Gizemli Adaya Yolculuk oyuncuları kimler, konusu nedir? Gizemli Adaya Yolculuk filmi bu akşam TV'de!

Gizemli Adaya Yolculuk konusu ve oyuncuları vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Başrollerinde ünlü aktörleri bulunduran film 2012 yılında vizyona girmişti. Aksiyon ve macerayı bir arada izleyicilerine sunan yapım bu akşam Star TV yayın akışına dahil oldu. Hafta sonu izleyicilerin keyifli zaman geçirmesi amacıyla kanalların yayınladığı filmler vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki, Gizemli Adaya Yolculuk oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte Gizemli Adaya Yolculuk oyuncuları ve konusu ile ilgili detaylar…

GİZEMLİ ADAYA YOLCULUK KONUSU

Sean Anderson (Josh Hutcherson) okyanus ortasında gizemli bir adadan şifreli bir sinyal alır. Onu durduramayacağını anlayan üvey babası Hank (Dwayne Johnson) maceraperest Sean ile birlikte ipuçlarının peşinden gider. Yolculuklarına helikopter pilotu Gabato ve onun genç, güzel, inatçı kızı Kailani de eşlik edince gizemli adanın peşine düşen ekip tamamlanır. Bir hortum fırtınası sonrası gözlerini kumsalda açan ekip, geçidi keşfettikten sonra cennet misali bir manzarayla karşılaşırlar. Altından şelaleler, volkanlar, farklı canlı türleri ve daha bir çok sır onları beklemektedir: tabii Sean'ın büyükbabasıyla birlikte!

2008 yılında çekilen Dünyanın Merkezine Yolculuk (Journey to the Center of the Earth) filminin devamı olan yapım Jules Verne'nin Esrarlı Ada filminden uyarlanarak çekilmiş bir yapım. Uzun metraja yeni geçiş yapan Brad Peyton'ın yönetmen koltuğuna oturduğu filmin başrolünde ilk filmden gelen Josh Hutcherson yer alırken ona eşlik eden kadroda Dwayne Johnson, Vanessa Hudgens, Michael Caine ve Luis Guzmán isimleri göze çarpıyor.

GİZEMLİ ADAYA YOLCULUK OYUNCULARI

Gizemli Adaya Yolculuk filmi başrollerinde Dwayne Johnson, Michael Caine, Josh Hutcherson, Luiz Guzman, Vanessa Hudgens, Kristin Davis, Anna Colwell, Branscombe Richmond yer alıyor.