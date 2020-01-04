Hababam Sınıfı Üç Buçuk oyuncuları kim konusu ne? Hababam Sınıfı Üç Buçuk filmi bu akşam TV'de!

Hababam Sınıfı Üç Buçuk oyuncuları ve konusu büyük merak konusu oldu. Beyazperdenin ardından televizyon ekranlarında seyircisiyle buluşacak olan filmde kahkaha tufanına hazır olun. 2006 yılında vizyona giren filmin konusu askerliğini bitiren şamatacı Hababam Sınıfı yuvasına geri dönmesini işliyor. Bir türlü iflah olmayan sınıf, Çamlıca Lisesi'nin müdür ve öğretmenlerini yeniden çileden çıkarmak üzeredir. Peki, Hababam Sınıfı Üç Buçuk filmi konusu ne oyuncuları kimler? Merak edilenleri sizler için derledik.

HABABAM SINIFI ÜÇ BUÇUK KONUSU NEDİR?

Askerliğini bitiren şamatacı Hababam Sınıfı yuvasına geri döner. Bir türlü iflah olmayan sınıf, Çamlıca Lisesi'nin müdür ve öğretmenlerini yeniden çileden çıkarmak üzeredir. Okul müdürü Deli Bedri Hababam Sınıfı'nı bu kez kesin göndermek niyetindedir. Karısı Deli Bedriye ve oğlu ile beraber okula taşınır. Türlü numaralarla onlardan kurtulmaya kararlıdır. Deli Bedriye'yi de çok geçmeden düşmanları arasına katan Hababam Sınıfı'nı yeni sürprizler beklemektedir. Okul koridorlarında yeni bir kovalamaca başlar. Kadrosunu yeni isimler katarak vazgeçilmez karakterleri ile yoluna devam eden film, bu kez korku ve komediyi aynı anda yaşatmayı hedefliyor.

HABABM SINIFI ÜÇ BUÇUK OYUNCULARI KİMLER?

Mehmet Ali Erbil (Deli Bedri)

Seda Sayan (Bedriye)

Şafak Sezer (Ercüment)

Memet Ali Alabora (Matkap Emre)

Peker Açıkalın (Psiko)

Cengiz Küçükayvaz (Kötü Kenan)

Melih Ekener (Beberuhi)

Kibariye (Müzik hocası Nuriye)

Hakan Yılmaz (Feza)

Dost Elver (Peltek)

Sümer Tilmaç (Sazan Kamil)

Zihni Göktay (Yusuf Hoca)

Hamit Haskabal (Niyazi Hoca)

Tuncay Akça (Bacaksız)

Deniz Oral (Sumo)

Seçkin Piriler(alara)

Halit Akçatepe (Güdük Necmi)

Tuğçe Koçak (Dilara)