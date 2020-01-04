Kafalar Karışık filmi konusu nedir? Kafalar Karışık filmi oyuncuları kimler?

Yönetmen koltuğunda Yücel Yolcu'nun oturduğu Kafalar Karışık filmi için heyecan dorukta. Bu akşam televizyon ekranlarına gelecek olan filmin başrollerinde ünlü isimler yer alıyor. 2018 yılı yapımı film komedi ve aksiyon türlerinde olup oldukça seviliyor. Filmin görüntü yönetmeliğini ise Oscar ödülüne aday gösterilen Ersin Gök üstleniyor. İzleyenlerin bir kez daha izlemek isteyeceği, ilk kez izleyecek olanlar içinse heyecanın arttığı Kafalar Karışık filminin konusu nedir? Kafalar Karışık filmi oyuncu kadrosunda kimler var?

KAFALAR KARIŞIK FİLMİ KONUSU

Atakan'ın sevgilisi Buse ile mutlu bir birlikteliği vardır. Çift ilişkilerini evlilikle taçlandırmak ister. Zengin bir kadın olan Buse'nin dedesi ise bu evliliğe razı gelmez. Atakan ne yaparsın yapsın Buse'nin dedesini ikna edemez. Böyle olunca geriye tek çare Buse'nin yıllardır kayıp olan öz babasının bulmak kalır. Müstakbel kayınpederini bulmak için macera dolu bir yola koyulan Atakan'a bu serüvende yakın arkadaşları Fatih ve Bilal eşlik eder.

KAFALAR KARIŞIK FİLMİ OYUNCULARI

• Atakan Özyurt (Atakan)

• Bilal Hancı (Bilal)

• Fatih Yasin (Fatih)

• Metin Akpınar

• Erkan Can

• Güven Kıraç

• Zuhal Yalçın

• Perihan Savaş

• Funda Acar

• Yıldız Tilbe

• Cihan Ünal

• Selahettin Taşdöğen

• Ruhi Sarı

• Ece Seçkin

• Feride Hilal Akın

• Enes Batur

• Uras Benlioğlu

• Yusuf Aktaş

• Nilgün Kasapbaşoğlu

• Çağla Demirel

• Kaya Giray

• Şeyda Eroğan

• Erhan Yazıcıoğlu

• Burak Tamdoğan