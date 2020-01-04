Karayip Korsanları 4 Gizemli Denizlerde konusu ve oyuncuları! Karayip Korsanları kaç filmden oluşuyor?

Serinin dördüncü filmi olarak karşımıza çıkan Karayip Korsanları 4 Gizemli Denizlerde ı konusu ve oyuncuları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Efsanevi yapım neredeyse herkesin bildiği ve izlediği ancak ne kadar izlese de sıkılmadığı bir yapım olarak hafızalarda yerini alıyor. Korsan Jack Sparrow'un, yaşadıklarını konu edinen fantastik ve macera türündeki film ile ilgili tüm detayları haberimizde derledik. Peki, Karayip Korsanları 4 Gizemli Denizlerde oyuncuları kimler? Karayip Korsanları 4 konusu ve oyuncu kadrosu haberimizde…

KARAYİP KORSANLARI 4 GİZEMLİ DENİZLERDE KONUSU NEDİR?

Gizemli Angelica ile yolları kesişen Jack Sparrow, bunun aşk olduğundan emin değildir, yoksa bu kadın onu efsanevi Gençlik Pınarı'nı bulmak için kullanmakta mıdır? Kadın onu efsane korsan Kara Sakal'ın gemisi "Kraliçe Anne'in İntikamı"na bindirdiğinde kendisini beklenmedik bir maceranın ortasında bulur ve kimden daha çok korkması gerektiğini bilemez.

KARAYİP KORSANLARI 4 BAŞROL OYUNCULARI

Johnny Depp, Penélope Cruz, Geoffrey Rush, Ian McShane, Judi Dench

KARAYİP KORSANLARI SERİSİ KAÇ FİLMDEN OLUŞUYOR?

2003 - Karayip Korsanları: Siyah İnci'nin Laneti

2006 - Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı

2007 - Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu

2011 - Karayip Korsanları: Gizemli Denizlerde

2017 - Karayip Korsanları: Salazar'ın İntikamı