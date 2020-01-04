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4 Gizemli Denizlerde konusu ve oyuncuları! Karayip Korsanları kaç filmden oluşuyor?

4 Gizemli Denizlerde oyuncuları merak konusu haline geldi. Tarihin efsanevi filmleri arasında yerini alan ve binlerce kişinin sıkılmadan tekrar tekrar izlediği film ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Bu akşam ATV ekranlarında yayınlanacak olan yapımın başrollerinde ünlü aktör bulunuyor. Aksiyon, macera ve fantastik türünde olan 2011 yapımı film bir serinin ikinci filmi olarak karşımıza çıkıyor. Peki, Karayip Korsanları 4 oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte Karayip Korsanları 4 Gizemli Denizlerde oyuncuları, konusu ve hakkında merak edilenler…

Giriş Tarihi: 4.1.2020 14:28
Karayip Korsanları 4 Gizemli Denizlerde konusu ve oyuncuları! Karayip Korsanları kaç filmden oluşuyor?

Serinin dördüncü filmi olarak karşımıza çıkan Karayip Korsanları 4 Gizemli Denizlerde ı konusu ve oyuncuları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Efsanevi yapım neredeyse herkesin bildiği ve izlediği ancak ne kadar izlese de sıkılmadığı bir yapım olarak hafızalarda yerini alıyor. Korsan Jack Sparrow'un, yaşadıklarını konu edinen fantastik ve macera türündeki film ile ilgili tüm detayları haberimizde derledik. Peki, Karayip Korsanları 4 Gizemli Denizlerde oyuncuları kimler? Karayip Korsanları 4 konusu ve oyuncu kadrosu haberimizde…

KARAYİP KORSANLARI 4 GİZEMLİ DENİZLERDE KONUSU NEDİR?

Gizemli Angelica ile yolları kesişen Jack Sparrow, bunun aşk olduğundan emin değildir, yoksa bu kadın onu efsanevi Gençlik Pınarı'nı bulmak için kullanmakta mıdır? Kadın onu efsane korsan Kara Sakal'ın gemisi "Kraliçe Anne'in İntikamı"na bindirdiğinde kendisini beklenmedik bir maceranın ortasında bulur ve kimden daha çok korkması gerektiğini bilemez.

KARAYİP KORSANLARI 4 BAŞROL OYUNCULARI

Johnny Depp, Penélope Cruz, Geoffrey Rush, Ian McShane, Judi Dench

KARAYİP KORSANLARI SERİSİ KAÇ FİLMDEN OLUŞUYOR?

2003 - Karayip Korsanları: Siyah İnci'nin Laneti
2006 - Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı
2007 - Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu
2011 - Karayip Korsanları: Gizemli Denizlerde
2017 - Karayip Korsanları: Salazar'ın İntikamı

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