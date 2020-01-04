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filmi konusu nedir? 2017 yılında vizyona giren kim?

FBI ajanı Gretchen Blair, Washington D.C.'ye gitmek için yola çıkmasıyla başlayan serüveni anlatan filmi için geri sayım başladı. Bu akşam ekranlarına gelecek olan film hikayesine heyecan ve aksiyonu bir arada yaşatıyor. Kendini keşfetmek yolunda birçok şey öğrenecek olan Gretchen Blair’in başına gelenler izleyenleri ekrana kilitleyecek. Fantastik ve aksiyon türlerini barındıran ögelere sahip filmi 7’den 70’e herkes izleyebiliri. 2017 yılında vizyona giren ve seyirciye görsel şölen yaşatmayı planlayan Ölümcül Uçuş filmi konusu nedir? kimler?

Giriş Tarihi: 4.1.2020 10:47
Ölümcül Uçuş filmi konusu nedir? 2017 yılında vizyona giren Ölümcül Uçuş oyuncuları kim?

Ölümcül Uçuş filmi konusu ve oyuncuları merak edilmeye başlandı. 2017 yılında vizyona giren ve iyi hasılat yapan film bu akşam Show TV'de yayınlanacak. Beyazperdenin ardından televizyon ekranlarına taşınacak olan filmde FBI ajanı Gretchen Blair'in başına gelen olaylara şahit olacağız. Peki Ölümcül Uçuş filmi konusu nedir? Ölümcül Uçuş oyuncu kadrosunda kimler var?

ÖLÜMCÜL UÇUŞ KONUSU NEDİR?

FBI ajanı Gretchen Blair, Washington D.C.'ye gitmek için yola çıkar. Uçakta yanında oturan yolcu ile muhabbet eden Blair, ondan şaşırtıcı bir teklif alır. Yolcu, içinde bulundukları uçağın kaçırılmak üzere olduğunu söyler ve kendisini uçaktan kurtarma karşılığında Blair'e 75 milyon dolar ödemeyi vaat eder. Blair, yolcunun anlattıklarını başta ciddiye almaz ama uçağın kontrolünün bir grup hırsız tarafından ele geçirilmesi üzerine şaka olmadığının farkına varır. Çalınmış bir ganimeti uçakta arayan hırsızlar uçağın altını üstüne getirirler. Kendisini havada karmaşık bir soygunun içinde bulan Blair, yolcuları kurtarmak için savaşır.

ÖLÜMCÜL UÇUŞ OYUNCULARI KİMLER?

Denise Richards, Dolph Lundgren, Jonathan Lipni, Dolph Lundgren, Jonathan Lipni

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