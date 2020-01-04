Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu filmi konusu nedir? Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu filmi oyuncuları!

Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu filmi için heyecan dorukta. Bu akşam Kanal D ekranlarına gelecek olan film; aksiyon, bilim kurgu ve macera türlerini barındırıyor. 2017 yılı yapımı filmde heyecan yüksek ve sürükleyici konusu ile de izleyiciyi ekrana kilitleyecek. Koca bir gezegende bütün ırkların birlikte yaşadığı şehirdeki karakterlerin hikayesini çarpıcı ve heyecanlı bir dille anlatan film oldukça merak uyandırıyor. Şehirdeki özel ajanlar şehrin güvenliğini korumak için her türlü mücadeleyi gösterecekler. Güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosu ile zirveye oturacak Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu filmi konusu nedir? Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu filmi oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor?

VALERIAN VE BİN GEZEGEN İMPARATORLUĞU FİLMİ KONUSU

28. Yüzyıl'da, bin gezegenden gelmiş bütün ırklar, koskoca bir metropole dönüşmüş devasa Alpha şehrinde huzur ve barış içinde yaşamaktadır. Bu hayatın oluşabilmesi için bütün ırklar kendi bilgi ve yeteneklerini diğerleriyle paylaşmıştır. Ancak Alpha'nın refah ve güvenliği, bilinmeyen bir kuvvetin yoğun tehdidi altına girmiştir. Bu gücü yok etmek ve barış ortamını koruyabilmek için özel ajanlar Valerian (Dane DeHaan) ve yardımcısı Laureline (Cara Delevingne) tüm ırkların son umudu olacaktır. İkilinin 10 saatten az zamanı vardır.

VALERIAN VE BİN GEZEGEN İMPARATORLUĞU FİLMİ OYUNCU KADROSU

Clive Owen, Cara Delevingne, Ethan Hawke, Dane DeHaan, Rihanna