Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Medya Haberleri > Zemheri dizisi ne zaman başlıyor? Zemheri konusu ne oyuncuları kimler?

dizisi ne zaman başlıyor? Zemheri konusu ne oyuncuları kimler?

Ekranların yeni yapımı dizisi için geri sayım sürüyor. Başrollerinde Hazal Filiz Küçükköse, Ayça Ayşin Turan ve Caner Cindoruk’un yer aldığı dizinin tanıtım fragmanları bir hayli dikkat çekiyor. Yönetmen koltuğunda Hilal Saral’ın oturduğu dizi izleyiciyi adalet ve aşkın büyüklüğünü sorgulayacakları bir hikayeye davet edecek. Resurrection adlı Kore dizisinden uyarlanan yapımın konusu merak edilmeye başlandı. En son Çukur, Çarpışma gibi dizilerle adından sıkça söz ettiren Alperen Duymaz en son yaptığı paylaşımın altına "Yakındır" yazarak dizinin çok yakında ekranlarda olacağının müjdesini verdi. Peki ne zaman başlıyor? ne oyuncuları kimler?

Giriş Tarihi: 4.1.2020 10:35 Güncelleme Tarihi: 4.1.2020 10:36
Zemheri dizisi ne zaman başlıyor? Zemheri konusu ne oyuncuları kimler?

İnternet ortamında dizisinin ilk tanıtım fragmanının yayınlanması ile birlikte heyecan başladı. Ekranlara yeni bir soluk getirecek olan dizi oldukça merak ediliyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosu ile zirveyi zorlayacak olan yakında başlayacak. Show TV'de ekranlara gelecek olan dizinin yayın tarihi ve ne zaman ekranlara geleceği de merak konusu oldu. Peki ? ne oyuncuları kimler?

ZEMHERİ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR? İŞTE ZEMHERİ OYUNCULARI VE KONUSU!

Show TV'de yayın hayatına başlayacak olan , konusu ve yayın tarihine ilişkin detaylara haberimizden erişebilirsiniz.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Zemheri dizisi ne zaman başlıyor? Zemheri konusu ne oyuncuları kimler?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN