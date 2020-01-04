Zemheri dizisinde yer alacak Sahra Şaş kimdir? Sahra Şaş kaç yaşında nereli?

Sahra Şaş kimdir sorusu internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Show TV ekranlarının yeni dizisi Zemheri'de Sevda karakterini canlandıracak olan oyuncu bunun öncesinde rol aldığı dizilerde dikkat çeken isimler arasında yerini alıyordu. Dizinin yönetmen koltuğunda ise bir dönemin en çok izlenen dizileri arasında yerini alan Aşkı Memnu'nun yönetmeni Hilal Saral yer alıyor. Peki, Show TV'nin yeni dizisi Zemheri'de Sevda rolünü canlandıracak olan Sahra Şaş kimdir? Sahra Şaş nereli ve kaç yaşında? İşte hakkında tüm detaylar…

SAHRA ŞAŞ KİMDİR?

1994 yılında İstanbul'da doğan Sahra Şaş, eğitim aldıktan sonra 2013 yılında rol aldığı Tatar Ramazan adlı dizi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşayan güzel oyuncu, Çoban Yıldızı, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Aşkın Dili Yok ve Adını Kalbime Yazdım, Bizim Hikâye dizilerinde rol alan Sahra Şaş, Kadın dizisinden ayrılarak yeni başlayacak olan Zemheri dizisinin kadrosuna katıldı. Sahra Şaş, 1.65 metre boyunda ve 54 kilodur.

ZEMHERİ DİZİSİNDE YER ALAN DİĞER İSİMLER

Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, senaryosunu Sema Ergenekon'un yazdığı ve Hilal Saral'ın yönetmen koltuğunda yer aldığı 2020'nin ilk haftalarında Show TV'de başlayacak olan 'Zemheri'nin karakterleri oldukça ses getirecek. Ayça Ayşin Turan, Alperen Duymaz, Caner Cindoruk, Hazal Filiz Küçükköse, Emir Çubukçu, Nihal Koldaş, Müfit Kayacan, İlkin Tüfekçi, Şebnem Dönmez ve Zerrin Tekindor gibi usta ve genç isimleri bir araya getiren 'Zemheri'de Caner Cindoruk ve Hazal Filiz Küçükköse birbirine çok düşkün olan ağabey ile kardeşi canlandıracak.

Aşk ve adalet kavramlarının güçlü şekilde hissedileceği dizide Caner Cindoruk'un hayat verdiği Ertan karakteri kardeşi Berrak'ın mutlu olması için gözü kapalı her yolu denerken, Hazal Filiz Küçükköse'nin canlandırdığı Berrak da istediğini elde etmek için her şeyi yapacak.

ZEMHERİ NE DEMEK?

Zemheri, TDK bilgilerine göre kara kış anlamına geliyor. Tarihte, 1330 yılındaki bazı kaynaklarda rastlanan zemheri sözcüğü, 'Zamharir' sözcüğünden türemiştir.

ZEMHERİ DİZİSİNİN KONUSU

İkiz kardeşinden ayrı bırakılıp evlatlık verilen karakter, üvey kardeşine aşık oluyor. İkizi olduğunu öğrendikten sonra peşine düşen karakter, kardeşini bulduğunda ise bir cinayete kurban veriyor. Polis kılığına giren bu karakter kardeşinin intikamını almak için mücadele veriyor. Merakla beklenen Zemheri dizisi Resurrection adlı Kore dizisinden uyarlama olarak ekranlara gelecek. Ay yapım imzalı dizi de intikam ele alınacak. Şimdiden heyecan uyandıran 'Zemheri', izleyiciyi adalet ve aşkın büyüklüğünü sorgulayacakları bir hikayeye davet edecek!