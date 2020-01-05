Altın Küre Ödül Töreni bu gece saat kaçta başlıyor? Altın Küre Ödül Töreni hangi kanalda yayınlanacak?

Altın Küre Ödülleri, bugün 77. kez düzenlenecek. Tören kapsamında 11'i televizyon, 14'ü ise sinema olmak üzere toplam 25 kategoride ödül verilecek. Aynı anda 220'nin üzerinde ülkede takip edilecek olan törenin canlı yayını NBC kanalında olacak. 2020 Altın Küre Ödül töreni hangi kanalda yayınlanacak sorusu bu şekilde yanıt bulurken törene ilişkin satır başları ve diğer merak edilenlere haberimizden ulaşabilirsiniz.

ALTIN KÜRE ÖDÜL TÖRENİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Yıldızların bir araya geldiği Altın Küre (Golden Globe) ödül töreni, canlı yayınla 5 Ocak Pazar'ı 6 Ocak Pazartesi'ye bağlayan gece Türkiye saati ile 03.00'da ekrana gelecek.

ALTIN KÜRE ÖDÜL TÖRENİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Aynı anda 220'nin üzerinde ülkede takip edilecek olan törenin canlı yayını NBC kanalında olacak.

ALTIN KÜRE TARİHİ

Altın Küre Ödülleri, her yıl resmi bir yemek töreniyle film ve televizyon dizilerine verilen Amerikan ödülleridir. Hollywood Yabancı Basın Birliği (Hollywood Foreign Press Association) tarafından 1944'ten beri verilen ödüller film endüstrisi için verilen önemli ödüllerdendir. Ödüller özellikle 1996'tan sonra önem kazanmıştır, bunun nedeni de HFPA'nın NBC adlı televizyon kanalıyla yaptığı anlaşmadır. Oscar ve Grammy'den sonra üçüncü en çok izlenen ödül törenidir. Ödüller aynı zamanda film, dizi ya da aktris ve aktörler için iyi bir referans olarak kabul edilir. Ödüller, 86 film eleştirmenin oylarına göre verilir.