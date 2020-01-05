Bu akşam televizyonda hangi filmler var? Diziler neden yayınlanmıyor?

Medya gündemini takip eden ve Pazar akşamını evde sinema kuşağı izleyerek geçirmek isteyen vatandaşlar arama motoru üzerinden 'Bu akşam televizyonda hangi filmler var?' sorusunun yanıtını araştırıyor. Özellikle bu hafta boyunca sezon dizilerinin ekranlardaki yerini almaması sinema kuşaklarına tv'de daha fazla yer ayrılmasına neden oldu. Hal böyleyken, gün içerisinde sıklıkla aratılan konular arasında 'Bu akşam televizyonda hangi filmler var ve diziler neden yayınlanmıyor?' soruları araştırılıyor. Sabah.com.tr olarak konuyla ilgili ayrıntıları sizler için hazırladık…

BU AKŞAM TELEVİZYONDA HANGİ FİLMLER VAR? DİZİLER NEDEN YAYINLANMIYOR?

5 Ocak Pazar televizyonda yer alan filmler şu şekilde;

Show TV: 20.00 – Tosun Paşa

ATV: 20.00- Karate Kid

Show TV: 21.45- Sağ Salim 2

ATV: 22.00- Ölümüne Dans

Kanal D: 23.30- Kaçak Kız

DİZİLER NEDEN YOK?

2020 yılına girmemizle birlikte reklam anlaşmaları ve planlamaların belirlenmesi sebebiyle her yeni yıl girişinde birkaç hafta ara veren diziler, bu yıl da aynı sürecin içerisinde yer alacak.