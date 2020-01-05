Eski Köye Yeni Adet oyuncuları kimler? Eski Köye Yeni Adet nerede çekildi ve konusu ne?

Eski Köye Yeni Adet filmi beyaz perdeden sonra TV ekranlarında seyirci ile buluşacak. 1990'larda geçen hikaye oldukça ilginç. Filmin yeniden gündeme gelmesiyle de film hakkında birçok soru merak konusu oldu. Eski Köye Yeni Adet nerede çekildi ve filmin oyuncuları kimler soruları en çok araştırılanlar arasında yer alırken, Eski Köye Yeni Adet filmi konusu da izleyiciler tarafından merak ediliyor.

ESKİ KÖYE YENİ ADET KONUSU

1990'ların sonunda bir köye bir sağlık ekibi gelir ve en az üç çocuğu olan tüm kadınlara doğum kontrolü için spiral takar. Sağlık ekibinin köyden ayrılmasıyla köyün erkekleri toplanıp, kadınlara takılan cihazın ne olduğuna dair fikirler üretirken birbirinden komik yanlış anlamalarla aletin bir mikrofon olduğuna kanaat getirirler. Bu yanlış anlamayla köyde her şey değişecek, birbirinden komik durumlar yaşanacaktır.

ESKİ KÖYE YENİ ADET NEREDE ÇEKİLDİ?

Çekimleri İstanbul'da tamamlanan Eski Köye Yeni Adet filmi çekimlerinin büyük bir bölümünü Assos'ta gerçekleştirdi.

ESKİ KÖYE YENİ ADET OYUNCULARI

Jüli Sanat'ın yapımcılığını üstlendiği Bülent Emrah Parlak ile Burcu Gönder Parlak'ın başrollerini paylaştığı Eski Köye Yeni Adet'in oyuncu kadrosunda ikiliye Nail Kırmızıgül, Füsun Demirel, Haki Biçici, Gülhan Tekin ve Meltem Yılmazkaya Osman Akça eşlik ediyor.