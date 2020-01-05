Güvercin bugün var mı? Güvercin yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 5 Ocak Cuma Star TV yayın akışı

Reyting sonuçlarında üst sıralarda yer alan, TV yapımları arasında oldukça geniş bir izleyici kitlesine sahip olan Güvercin dizisinin yeni bölümü büyük merak konusu oldu. Geçtiğimiz hafta ekrana gelen bölümün ardından bu akşam yeni bölümün yayınlanıp yayınlanmayacağını yönelik soru işaretleri oluşurken, "Güvercin yeni bölüm bugün var mı?", cevabı en çok araştırılan soruların başında yer alıyor. Peki 5 Ocak Pazar Star TV yayın akışında Güvercin yeni bölüm var mı? Güvercin yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

GÜVERCİN BUGÜN VAR MI?

Her hafta Pazar günlerini heyecanla bekleyen izleyiciler bu sorunun cevabını araştırıyor. 5 Ocak Pazar Star TV yayın akışı programına bu başlık altından göz atabilirsiniz.

GÜVERCİN 7. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Star TV ekranlarının heyecan dolu dizisi Güvercin, 7. yeni bölüm ile heyecanla bekleniyor.

Peki, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar;