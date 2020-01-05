Karate Kid filmi konusu nedir? Karate Kid filmi oyuncuları kimler, nerede çekildi?

ATV ekranlarında bu akşam yayınlanacak Karate Kid filmi televizyon izleyicilerinin dikkatini çekmeyi başardı. 1984 yapımı olan filmin günümüze uyarlanmış hali olan Karate Kid 2010 yılında çekilmiştir. Yönetmen koltuğunda Harald Zwart'ın oturduğu filmin başrollerinde Jackie Chan ve ünlü aktör Will Smith'in oğlu Jaden Smith yer almaktadır. Haberimizin içerisinden Karate Kid filmi konusuna ulaşabilir, oyuncularını ve nerede çekildiğini öğrenebilirsiniz…

KARATE KİD FİLMİ KONUSU NEDİR? KARATE KİD FİLMİ OYUNCULARI KİMLER, NEREDE ÇEKİLDİ?

Karate Kid Filmi Oyuncuları;

Jaden Smith .... Dre Parker. Detroit'ten Pekin'e göçen, bir kung fu öğrencisi

Jackie Chan .... Mr. Han

Taraji P. Henson .... Sherry Parker, Dre'nin annesi

Zhenwei Wang .... Cheng, Zorba

Yu Rongguang .... Master Li, düşmanlarına karşı koymayı öğreten acımasız bir kung fu öğretmeni.

Wen Wen Han .... Mei Ying

Ming Xu .... Bao

Ji Wang .... Bayan Po, Dre'nin yeni okulunun müdürü.

Shijia Lü .... Liang, Usta Li tarafından turnuva esnasında Dre'yi sakatlası için bilgi verilen Cheng'in bir sınıf arkadaşı.

Yi Zhao .... Zhuang

Tess Liu .... Tarih Öğretmeni

Harry Van Gorkum… Muzik Öğretmeni

Luke Carberry…. Harry, Dre'ye arkadaş olan bir çocuk.

Michelle Yeoh…. Kadın

KARATE KİD FİLMİ KONUSU NEDİR?

12 yaşındaki Dre Parker, babasını küçük yaşta kaybetmiştir. Annesi ve Parker, annesinin işleri nedeniyle yaşadığı Detroit'ten Çin'in başkenti Pekin'e taşınmak zorunda kalıyor. Kültür farklılığının ve dil bilmenin zorluluğunu yaşayan Parker, ortama uyum sağlamaya çalışıyor. Parkta gördüğü Mei Ying isimli kıza âşık oluyor. Ying'in aile dostu olan yaşıtı Chang, onun Parker'la olan yakınlaşmasını kıskanıyor. Ve Parker'ı parkta Kung Fu hareketleriyle sert şekilde dövüyor. Parker yeni taşındıkları evin tamirat işlerini yapması için tamirci Mr. Han'ı buluyor ve çağırıyor. Mr. Han tamirat için eve geldiğinde Parker'ın televizyondan karete öğrenmeye çalıştığını görüyor. Parker, Ying ve Chang aynı okula devam ediyorlar. Chang, Parker'a kafayı takıyor ve onunla uğraşmaya başlıyor. Bu arada Parker ve Ying'in arasında aşk gittikçe büyüyor. Parker'ın Kung-fu'ya merakı artmaya başlıyor. Bir gün annesi ile gezerken Kung-fu okulunun seslerini duyan Parker okula doğru koşuyor. Annesi ile birlikte devasa okulu ve yüzlerce öğrenciyi hayretler içinde izliyorlar. Parker daha içerilere girerek içerde çalışanlara bakıyor. Gerçekten etkileniyor, lakin içerdeki öğrencilerden birinin Chang olduğunu fark ediyor. Chang'ın hocası çocuklara merhamet olmayan bir dövüş tarzı benimsetmeye çalışıyor. Chang'ı gören Parker hemen oradan ayrılıyor. Chang'den dayak yiyen Parker onlardan öç almak için sokakta bir kova suyu Chang ve arkadaşlarının üstüne boca ediyor. Chang ve arkadaşları, Parker'ı kovalamaya başlıyorlar. Ve Parker'ı çıkmaz bir sokakta köşeye sıkıştırıp profesyonel Kung-Fu hareketleriyle dövmeye başlıyorlar. Chang, yerde kıvranarak yatan Parker'a son ağır darbeyi vuracakken Mr. Han, Chang'ın yumruğunu tutuyor. Ve Chang'ın arkadaşları ve Chang'le kavgaya tutuşuyor. Mr. Han bir yumruk bile atmadan hepsini Kung-fu hareketleriyle saf dışı ediyor. Chang ve arkadaşlarının kullandığı hareketlerse şiddet dolu. Mr. Han ve Chang Kung-fu okuluna gidip hocayla konuşmaya karar veriyorlar. Hocanın sert tutumu karşısında Mr. Han mecburen Parker'ın gelecekteki Kung-fu turnuvasına katılacağını söylüyor. Böylece diğer çocuklar Parker'ı rahat bırakıyorlar. Bu sefer Mr. Han, Parker'ın hocası oluyor ve onu turnuvaya çalıştırmaya başlıyor.