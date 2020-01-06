Begüm Atman kimdir, Halis Karataş'ın karısı Begüm Atman ne zaman yaşadı ne zaman öldü?

İki yıl önce vizyonda izleyici karşısına çıkan ve ciddi oranda izlenen yapım gerçek bir hikâyeyi konu ediyor. Konuyla ilgili olarak Begüm Atman kimdir, Halis Karataş'ın karısı ne zaman öldü? Sorusu araştırılıyor. Dram ve biyografi türündeki filmin başrollerinde ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah ve Ekin Koç gibi isimler yer alıyor. Bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak film henüz izlememiş veya tekrar izlemek isteyenler için ekranlarda olacak. Peki, Begüm Atman kimdir, Halis Karataş'ın karısı ne zaman öldü? İşte Begüm Atman ile ilgili merak edilenler…

BEGÜM ATMAN KİMDİR?

Begüm Atman, 2003 yılında yıllarca at yarışı seyircisinin hayranlıkla izlediği Türk jokey Halis Karataş ile evlendi. Özdemir Atman'ın vefatından üç sene sonra nikah masasına oturan çift, iki çocuk sahibi oldu… Çocuklarına Azra ve Özdemir adını verdiler. 'Sihirbaz' lakaplı Halis Karataş'ın mutluluk tablosu, 2009'da eşi Begüm Hanım'ın meme kanserine yakalanmasıyla bozuldu. Beş yıllık mücadeleden sonra, Begüm Atman Karataş, 2014'te hayatını kaybetti.

HALİS KARATAŞ KİMDİR?

Ünlü jokey düzenlenen yarışlarda göstermiş olduğu başarılı performanslar ve aldığı birincilik ödülleri ile tanınıyor. 1972 yılında Sivas Gürün'de dünyaya gelen Halis Karataş, 14 yaşında jokeylik için ilk adımını attı. Binicilik sektörüne girdikten bir süre sonra eski TJK başkanlarından Özdemir Atman'ın kızı Begüm Atman ile evlendi. Fakata 2014 yılında eşi Begüm Atman Karataş vefat etti. Azra ve Özdemir adında iki çocuğu bulunuyor.

Yarışseverler tarafından Sihirbaz lakabıyla tanınan Halis Karataş, 6 Ağuston 2016'ya kadar bindiği 21028 at ile 5740 birincilik kazandı. Kariyeri boyunca 6 Gazi Koşusu şampiyonluğu yaşadı. Kayın pederinin sahip olduğu Bold Pilot isimli tayla 1996 yılında Gazi Koşusunu 2.26.22 derece ile kazanarak pist rekoru kırdı.

BİZİM İÇİN ŞAMPİYON FİLMİ KONUSU

Şampiyon, efsane yarış atı Bold Pilot sayesinde bir araya gelen Halis Karataş ve Begüm Atman arasındaki büyük aşkın hikayesini konu ediyor. Gerçek bir hikayeden uyarlanan filmde, Türk atçılığının önemli ismi Özdemir Atman'ın sahibi olduğu Bold Pilot, at yarışı ile ilgilenmeyenlerin bile sevgisini kazanan bir attır. Bold Pilot ve onun daimi jokeyi Halis Karataş, birlikte unutulmaz başarılara imza attılar. İkilinin 1996 yılı Gazi Koşusu'ndaki 2:26:22'lik rekoru hala geçilemedi. Bold Pilot'ın diğer bir başarısı da, Halis Karataş ve Begüm Atman'ın bir araya gelmesine vesile olması.