Ece Çeşmioğlu kimdir, kaç yaşında? Ünlü oyuncu Ece Çeşmioğlu hangi dizilerde oynadı?

Ünlü oyuncu Taner Ölmez'in sevgilisi Ece Çeşmioğlu kimdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Ünlü çift çıktıkları tatilden internet üzerinden paylaştıkları fotoğraflar ile takipçilerinin oldukça ilgisini çekti ve beğeni topladı. Magazin dünyasına bomba gibi düşen ikilinin mutluluğu ise gözlerine yansıdığı hayranlarının dikkatinden kaçmadı. Peki, Taner Ölmez'in sevgilisi Ece Çeşmioğlu kimdir, kaç yaşında? Ece Çeşmioğlu hangi dizilerde oynadı? İşte hakkında merak edilenler…

ECE ÇEŞMİOĞLU KİMDİR?

Ece Çeşmioğlu, 26 Kasım 1990 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. 2015 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

Ece Çeşmioğlu, Tümay Özokur ajansına bağlı olarak çalışmaktadır. Oyunculuk hayatına 2002 yılında "Çocuklar Duymasın" dizisinde oynayarak başladı.

2005 yılında "Gümüş" adlı dizide Hilal karakterini oynadı. Dizinin başrollerinde Songül Öden, Kıvanç Tatlıtuğ, Ekrem Bora, Güngör Bayrak, Laçin Ceylan, Tarık Ünlüoğlu oynadı.

2006 yılında "İki Aile" dizisinde Ceren Karaman karakterini oynadı. Dizede Emre Kınay, İclal Aydın, Öner Erkan, Tekin Akmansoy, Bahar Yanılmaz, Halit Akçatepe gibi oyuncular oynadı.

Temmuz 2015 yılında Kanal D ekranlarında başlayan "Yaz'ın Öyküsü" adlı dizide Ece Çeşmioğlu, Yaz karakterini canlandırırken; Vildan Atasever, Tansel Öngel, Çağdaş Onur Öztürk, Tuğçe Açıkgöz, Tarık Ündüz, Deniz Gürzumar, Ayşegül İşsever, Zühtü Erkan, İncilay Şahin ve Zehra Daştan da rol aldı.

ECE ÇEŞMİOĞLU'NUN OYNADIĞI DİZİLER

ECE ÇEŞMİOĞLU DİZİLERİ

Çocuklar Duymasın (2002)

Çocuğun Var Derdin Var (2004)

Nehir (2005)

Gümüş (2005) -Hilal

İki Aile (2006-2008) - Ceren Karaman

Eyvah Halam (2008) - Asya

Firar (2011-2012) - Bahar

Öyle Bir Geçer Zaman ki (2012-2013) - Ayça

Yaz'ın Öyküsü (2015) - Yaz

Kalbim Yangın Yeri (2016) - Sevda Günsoy

Muhteşem Yüzyıl Kösem (2016-2017) - Atike Sultan

Yüz Yüze (2017) - Zeynep

Yuvamdaki Düşman (2018) - Ceren

Söz (2018-2019) - Melisa