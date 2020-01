Golden Globe (Altın Küre) ödüllerini kazananlar belli oldu! İşte 77. Altın Küre’de ödül alanların listesi

Amerika'nın Los Angeles kentinde 77.'si düzenlenen ödül töreni ile ilgili detaylar tüm dünyanın gündeminde yer almaya devam ediyor. Hollywood Yabancı Basın Birliği (Hollywood Foreign Press Association) tarafından düzenlenen bu önemli davet ile ilgili olarak internet üzerinden İşte 77. Altın Küre (Golden Globe) ödül alanların listesi araştırılmaya devam ediyor. Önemli geceye binlerce ünlü isim katılırken ödül alan kişilerin isimleri de oldukça merak konusu haline geldi. İşte Beverly Hilton'da gerçekleşen tören ile ilgili tüm detaylar ve 77. Altın Küre ödüllerini kazanan isimler…

İŞTE 77. ALTIN KÜRE ÖDÜLLERİ'NİN SAHİPLERİ!

Müzikal ya da komedi filminde en iyi kadın oyuncu: Awkwafina (The Farewell)

Müzikal ya da komedi filminde en iyi erkek oyuncu: Taron Egerton (Rocketman)

Sinema filminde en iyi yardımcı erkek oyuncu: Brad Pitt (Once Upon a Time in Hollywood – Bir Zamanlar Hollywood'da)

En iyi mini dizi: Çernobil

Mini dizi ya da TV filminde en iyi kadın oyuncu: Michelle Williams (Fosse-Verdon)

Cecille B. DeMille Ödülü: Tom Hanks

Sinema- En iyi yönetmen: Sam Mendes (1917)

TV dizisi (Drama) dalında en iyi erkek oyuncu performansı: Brian Cox ("Succession")

Yabancı dilde en iyi film: Parazit (Güney Kore)

TV dizisi (Müzikal ya da komedi) dalında en iyi kadın oyuncu performansı: Phoebe Waller-Bridge (Fleabag)

En iyi TV dizisi (Drama): Succession

TV için çekilmiş dizi, film ya da mini dizide en iyi yardımcı erkek oyuncu performansı: Stellan Skarsgard (Çernobil)

Mini dizi ya da TV filmi dalında en iyi erkek oyuncu performansı: Russell Crowe (The Loudest Voice)

TV dizisi (Müzikal ya da komedi) dalında en iyi erkek oyuncu performansı: Ramy Youssef (Ramy)

TV dizisinde en iyi kadın oyuncu performansı: Olivia Colman (The Crown)

TV dizisi, mini dizi ya da TV filminde en iyi yardımcı kadın oyuncu: Patricia Arquette (The Act)

En iyi film şarkısı: I'm Gonna Love Me Again (Rocketman)

Müzikal ya da komedi en iyi TV dizisi: Fleabag

Sinema dalında en iyi yardımcı kadın oyuncu: Laura Denn (Marriage Story)

En iyi animasyon film: Missing Link

Sinema dalında en iyi senaryo: Once Upon a Time in Hollywood (Bir Zamanlar Hollywood'da)