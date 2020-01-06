Popüler filmlerden olan Bold Pilot (Bizim İçin Şampiyon) geri sayım sürüyor. Filmin oyuncu kadrosunda ise en dikkat çeken isim Halis Karataş'ı canlandıran Ekin Koç oluyor. Dram ve biyografi türündeki Bizim İçin Şampiyon filmi, 2018 yılının son ayında vizyona giren ve 16 hafta boyunca sinema salonlarında gösterimde kalmıştır. Şampiyon, efsane yarış atı Bold Pilot sayesinde bir araya gelen Halis Karataş ve Begüm Atman arasındaki büyük aşkın hikayesini konu ediyor. Filmi izleyenler veya tekrardan izlemek isteyenler '' Halis Karataş kimdir kaç yaşında kaç yarış kazandı? Bold Pilot filmindeki Ekin Koç kimdir kaç yaşında?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte merak edilen soruların yanıtları…