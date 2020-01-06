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kimdir kaç yaşında kaç yarış kazandı? filmindeki kimdir kaç yaşında?

(Bizim İçin Şampiyon) filminde ’ı canlandıran kimdir? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Sivas doğumlu olan ve 14 yaşında jokeylik için ilk adımını atan Karataş, 6 Gazi Koşusu şampiyonluğu yaşamıştır. Bizim İçin Şampiyon filmi başlamadan önce vatandaşlar binicilik sektöründe adını altın harflerle yazdıran Karataş’ın hayat hikayesi ve biyografisini merak etmeye başladı. Bilindiği üzere yıllar sonra Şampiyon filminde Halis Karataş karakterine hayat vermiştir. Peki kaç yaşında kaç yarış kazandı? Bold Pilot filmindeki Ekin Koç kimdir kaç yaşında?

Giriş Tarihi: 6.1.2020 17:40
Halis Karataş kimdir kaç yaşında kaç yarış kazandı? Bold Pilot filmindeki Ekin Koç kimdir kaç yaşında?

Popüler filmlerden olan (Bizim İçin Şampiyon) geri sayım sürüyor. Filmin oyuncu kadrosunda ise en dikkat çeken isim 'ı canlandıran oluyor. Dram ve biyografi türündeki Bizim İçin Şampiyon filmi, 2018 yılının son ayında vizyona giren ve 16 hafta boyunca sinema salonlarında gösterimde kalmıştır. Şampiyon, efsane yarış atı Bold Pilot sayesinde bir araya gelen Halis Karataş ve Begüm Atman arasındaki büyük aşkın hikayesini konu ediyor. Filmi izleyenler veya tekrardan izlemek isteyenler '' kaç yaşında kaç yarış kazandı? Bold Pilot filmindeki kimdir kaç yaşında?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte merak edilen soruların yanıtları…

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Halis Karataş kimdir kaç yaşında kaç yarış kazandı? Bold Pilot filmindeki Ekin Koç kimdir kaç yaşında?
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