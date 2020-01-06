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filmi nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncuları

2005 yapımı bir film olan Maskeli Beşler, çıktığı ilk dönemde izleyiciler tarafından beğenilmiş ve olumlu yorumlar almayı başarmıştı. Tezcan, Bahattin, Murat, Zeki ve Kamil'in hikâyelerinin anlatıldığı film gördüğü ilgiden sonra seri haline gelmiş ve iki film daha çıkmıştır. Yönetmen koltuğunda Murat Aslan’ın oturduğu filmde pek çok ünlü oyuncu yer almıştır. Peki, konusu nedir? Maskeli Beşler İntikam Peşinde oyuncuları kimler, nerede çekildi? Sabah.com.tr olarak ayrıntıları sizler için hazırladık…

Giriş Tarihi: 6.1.2020 09:20 Güncelleme Tarihi: 6.1.2020 09:23
Maskeli Beşler İntikam Peşinde filmi nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncuları

MASKELİ BEŞLER İNTİKAM PEŞİNDE KONUSU NEDİR?

1978 yılında başlayan hikâyede Tezcan, Bahattin, Murat, Zeki ve Kamil yetimhanede kalan beş yakın arkadaştır. Hiçbir ailenin evlat edinmediği bu beş kafadar, ileride beş azılı hırsız olur. Başları dertten kurtulmayan bu beşli, çeşitli yollarla hapishaneden kaçma deneylerinde bulunsa da; hapishaneden ancak genel afla çıkar.

Suç işlemeye tövbe ederler ve günlük hayata geri dönerler. Fakat bir gün onlara hapisteyken çok iyi davranan gardiyan Salih'in oğlunun hastalığını öğrendiklerinde bir karara varırlar. İlk defa iyilik için suç işleyeceklerdir. Çetenin hedefi ise; zengin bir aile tarafından evlat edinilmiş ve holding patronu olmuş, yetimhane günlerinden eski bir düşmanları olan Tekin'dir.

MASKELİ BEŞLER İNTİKAM PEŞİNDE NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri sesli olarak, İstanbul`da 25 ana mekânda gerçekleştirilmiştir.

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