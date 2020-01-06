Sağ Salim 2 nerede çekildi? Sağ Salim 2: Sil Baştan filmi konusu ve oyuncuları

Oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken Türk yapımlarından bir tanesi olan Sağ Salim 2: Sil Baştan filmi bu akşam televizyonda yayınlanacak. Filmin yayın saati öncesi pek çok detay araştırılıyor. Bu detayların başında ise Sağ Salim filmi nerede çekildi sorusu geliyor. Hem ölümden hem de ölülerden oldukça korkan saf bir Anadolu köylüsü Salim'in hikayesinin anlatıldığı film, beyaz perdede ekrana geldiği dönemde oldukça beğenildi. Filmin aynı etkiyi televizyon seyircileri karşısında da yaratması bekleniyor.

SAĞ SALİM 2: SİL BAŞTAN NEREDE ÇEKİLDİ?

İlk filmi Silifke ilçesinde çekimleri yapılan film bu kez Kastamonu'nun Cide ilçesinden görüntüler yer alıyor. Filmde Cide halkı da figüran olarak da rol aldı.

SAĞ SALİM 1'İN KONUSU

Salim hem ölümden hem de ölülerden çok korkan, saf bir Anadolu köylüsüdür. Ekmeğini taştan çıkartır; köyden kasabaya kamyonetiyle mal taşıyarak üç beş kuruşla hayatını döndürür. Fakat kâbus gördüğü bir gecenin sabahında, köy muhtarı kendisinden Mersin'den Sivas'a bir cenaze taşımasını rica eder. Başta çok isteksiz olsa da muhtarın ısrarını kıramaz ve komedi dolu yolculuk başlar.

SAĞ SALİM 2'NİN KONUSU

Her yerde hepsi birbirinden azılı 11 "kötü" adamın seri katili olarak aranan kahramanlarımız tanınıp yakalanmamak için kılık değiştirirler. Ancak işler düşündükleri gibi gitmez. Salim beladan kurtulmak için eline silah alınca da talihsiz serüvenler dizisi yeniden başlar.

SAĞ SALİM FİLMİNİN OYUNCULARI

Fulya Zenginer – Nihal

Burçin Bildik – Salim

Alper Saldıran – Recai

Hüseyin Avni Danyal – Muhtar

Kenan Ece – Ayhan

Murat Akkoyunlu – Gucur Osman

Kâmil Güler – Mehmet

Kevork Türker – Ramiz

Orçun Kaptan – Orhan

Tevfik İnceoğlu – Tahsin

Yakup Yavru – Halit