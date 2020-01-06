Sağ Salim 2 nerede çekildi? Sağ Salim 2: Sil Baştan filmi konusu ve oyuncuları

Oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken Türk yapımlarından bir tanesi olan Sağ Salim 2: Sil Baştan filmi bu akşam televizyonda yayınlanacak. Filmin yayın saati öncesi pek çok detay araştırılıyor. Bu detayların başında ise Sağ Salim filmi nerede çekildi sorusu geliyor. Hem ölümden hem de ölülerden oldukça korkan saf bir Anadolu köylüsü Salim'in hikayesinin anlatıldığı film, beyaz perdede ekrana geldiği dönemde oldukça beğenildi. Filmin aynı etkiyi televizyon seyircileri karşısında da yaratması bekleniyor.
İlk filmi Silifke ilçesinde çekimleri yapılan film bu kez Kastamonu'nun Cide ilçesinden görüntüler yer alıyor. Filmde Cide halkı da figüran olarak da rol aldı.
Salim hem ölümden hem de ölülerden çok korkan, saf bir Anadolu köylüsüdür. Ekmeğini taştan çıkartır; köyden kasabaya kamyonetiyle mal taşıyarak üç beş kuruşla hayatını döndürür. Fakat kâbus gördüğü bir gecenin sabahında, köy muhtarı kendisinden Mersin'den Sivas'a bir cenaze taşımasını rica eder. Başta çok isteksiz olsa da muhtarın ısrarını kıramaz ve komedi dolu yolculuk başlar.
Her yerde hepsi birbirinden azılı 11 "kötü" adamın seri katili olarak aranan kahramanlarımız tanınıp yakalanmamak için kılık değiştirirler. Ancak işler düşündükleri gibi gitmez. Salim beladan kurtulmak için eline silah alınca da talihsiz serüvenler dizisi yeniden başlar.
Fulya Zenginer – Nihal
Burçin Bildik – Salim
Alper Saldıran – Recai
Hüseyin Avni Danyal – Muhtar
Kenan Ece – Ayhan
Murat Akkoyunlu – Gucur Osman
Kâmil Güler – Mehmet
Kevork Türker – Ramiz
Orçun Kaptan – Orhan
Tevfik İnceoğlu – Tahsin
Yakup Yavru – Halit