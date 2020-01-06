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bu akşam var mı yok mu? yayınlanacak?

Ekranların sevilen dizisi yeni bölümü için geri sayım sürüyor. Star TV’de yayınlanan dizinin başrollerinde Neslihan Atagül ve Engin Akyürek yer alıyor. Her Pazartesi izleyicisini ekran başına kilitleyen dizi 6 Ocak Star TV yayın akışında görülmüyor. Dizinin 4.bölüm fragmanı yayınlanırken son bölümde Nare ve Sancar Efe sonunda çocuklarına kavuşmuş ve Türkiye'ye geri dönmek üzere yola çıkmıştı. Yeni bölümde ise Sancar, Gediz'in ağzından çıkan cümlelerin ardından neye uğradığını şaşıracaktır. Bu hafta dizilerin yayına bir süreliğine ara vermesinden dolayı vatandaşlar araştırmalara başladı. Peki, Sefirin Kızı bugün var mı? yayınlanacak? Diziler neden yok, yeni bölümler ne zaman yayınlanacak?

Giriş Tarihi: 6.1.2020 15:02
Sefirin Kızı bu akşam var mı yok mu? Sefirin Kızı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

bu akşam var mı? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Başrollerinde Engin Akyürek ve Neslihan Atagül'ün yer aldığı dizi ekrana gelmeye başladığı ilk günden bu yana büyük bir ilgi ile takip ediliyor. Sancar ve Nare'nin dillere destan aşkını konu alan dizinin yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Dizinin sıkı takipçileri 6 Ocak Star TV yayın akışında yeni bölümü göremeyince '' yayınlanacak?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki yok mu? Sefirin Kızı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

SEFİRİN KIZI BU AKŞAM VAR MI? SEFİRİN KIZI YENİ BÖLÜM YAYIN TARİHİ!

Diziler haftalık yılbaşı tatiline girdiklerinden dolayı yeni bölüm yayın tarihleri merak ediliyor. Sefirin Kızı yeni bölüm yayın tarihine ilişkin detaylar haberimizin devamında yer alıyor.

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Sefirin Kızı bu akşam var mı yok mu? Sefirin Kızı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
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