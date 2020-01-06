Sefirin Kızı bu akşam var mı? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Başrollerinde Engin Akyürek ve Neslihan Atagül'ün yer aldığı dizi ekrana gelmeye başladığı ilk günden bu yana büyük bir ilgi ile takip ediliyor. Sancar ve Nare'nin dillere destan aşkını konu alan dizinin yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Dizinin sıkı takipçileri 6 Ocak Star TV yayın akışında yeni bölümü göremeyince '' Sefirin Kızı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki Sefirin Kızı bu akşam var mı yok mu? Sefirin Kızı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

SEFİRİN KIZI BU AKŞAM VAR MI? SEFİRİN KIZI YENİ BÖLÜM YAYIN TARİHİ!

Diziler haftalık yılbaşı tatiline girdiklerinden dolayı yeni bölüm yayın tarihleri merak ediliyor. Sefirin Kızı yeni bölüm yayın tarihine ilişkin detaylar haberimizin devamında yer alıyor.