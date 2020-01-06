Tosun Paşa filmi konusu ne ve oyuncuları kimler? Tosun Paşa filmi nerede çekildi, Yeşil Vadi nerede?

Konusu ve oyuncuları ile Yeşilçam'ın unutulmazları arasında yer alan Tosun Paşa filmi, bu akşam televizyon ekranlarında bir kez daha yayınlanacak. 1976 yılında vizyona giren Tosun Paşa filminin, senaristliğini Yavuz Turgul yaparken yönetmen koltuğunda ise Kartal Tibet oturuyor. Tellioğulları ve Seferoğulları ailelerinin Yeşil Vadi için mücadelesini konu edinen filmin oyuncuları arasında Kemal Sunal, Müjde Ar, Şener Şen, Adile Naşit ve Ayşen Gruda gibi isimler bulunuyor. Bu noktada, filmi ilk kez izleyecekler veya bilgilerini tazelemek isteyen vatandaşlar da 'Tosun Paşa gerçekte var mıydı, konusu ne ve oyuncuları kimler?' sorusu ile araştırmalarını gerçekleştiriyor. İşte, bazı bilgiler...

TOSUN PAŞA FİLMİ KONUSU

Olay 19. yüzyıl Mısır'ında geçer. Tellioğlu ve Seferoğlu Aileleri, İskenderiye'nin en değerli yeri olan Yeşil Vadi için birbirleriyle kıyasıya bir mücadeleye girerler. Vadinin kime ait olduğuna devlet görevlileri de karar veremezler. Tellioğlu ve Seferoğlu aileleri Yeşil Vadi'yi ele geçirmek için İskenderiye'nin en büyük devlet memuru olan Daver Bey'in kızı Leyla'yı (Müjde Ar) almak için kıyasıya bir mücadeleye girerler. Daver Bey, Leyla'yı Seferoğullarına vermeye karar verir. Bu durumda Tellioğulları daha büyük bir torpil için evin uşağı olan Şaban'ı (Kemal Sunal) Kahire sarayının en hatırı sayılır ve heybetli paşası olan Tosun Paşa olarak tanıtırlar.

Tosun Paşa kılığındaki Şaban Tellioğlu Ailesinin en büyük oğlu Lütfü'nün (Şener Şen) yakın arkadaşı gibi davranıp, Yeşil Vadi ve Daver Bey'in kızı Leyla'yı Tellioğullarına kazandıracağına Leyla'ya kendisi aşık olur ve her şeyi eline yüzüne bulaştırır. Sonuçta işler Arap saçına döner ve en sonunda gerçek Tosun Paşa, Kahire sarayından çıkar, gelir. Gerçek Tosun Paşa, Yeşil Vadiye el koyar ve Daver Bey'in kızını da alır. Neticede bu olaydan ötürü kellelerini bile zor kurtaran Tellioğulları hayatta kaldıklarına bile şükreder bir hale gelirler. Herkesin gözünde suçlu Şaban olur. Halbuki Lütfü kendi kazdığı kuyuya düşmüş, esas Tosun Paşa'nın varlığını bir an için unutmuştur.

TOSUN PAŞA OYUNCULARI

Kemal Sunal - Şaban / Sahte Tosun Paşa

Müjde Ar - Leyla

Şener Şen - Lütfü

Adile Naşit - Adile

Ayşen Gruda - Zekiye

Bilge Zobu - Merasim Kıtası Kumandanı

Günfer Feray - Tellioğullarının kızı

Zihni Göktay - Ruhi

Ergin Orbey - Vehbi

Oktar Durukan - Hakiki Tosun Paşa

Akil Öztuna - Akil (Tellioğullarının Babası)

İhsan Bilsev - Mülayim

Tuncay Gürel - Bekir (küçük enişte)

Oya Aydonat - Tellioğullarının kızı

Filiz Toprak - Tellioğullarının kızı

Sıtkı Akçatepe - Sıtkı (Seferoğullarının Babası)

Hikmet Gül - Rukiye

Cevdet Arıkan - Suphi

Tevfik Şen - Seferoğlu

Ata Saka - Seferoğlu

Mete Sezer - Daver Bey

Yasemin Esmergül - Dadı

Arap Celal - Çığırtkan

Akif Kilman - Seferoğlu

Ayten Erman - Seferoğlu

Nevin Güler - Seferoğlu

TOSUN PAŞA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Tosun Paşa filminin hikayesisinin İskenderiye'de geçmesine karşın filmin tüm çekimleri İstanbul'da gerçekleştirildi. Tellioğulları'nın, Seferoğulları'nın ve Daver Bey'in konaklarına ait sahneler Hidiv Kasrı ve Göksu Kasrı'nda çekildi. Dış sahnelerin birçoğu ise Emirgan Korusu'nda çekildi. Tosun Paşa filminin çöl sahneleri ise Kilyos'ta çekildi.

TOSUN PAŞA YEŞİL VADİ NERESİ?

Tosun Paşa filminde Yeşil Vadi sahneleri ise Kemerburgaz Ağaçlı Köyü'nde çekildi.