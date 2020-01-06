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bu akşam var mı, yok mu? Zalim İstanbul ne zaman yayınlanacak?

bu akşam var mı sorusu dizinin sıkı takipçileri tarafından şimdiden araştırma konusu haline geldi. Kanal D ekranlarının en çok izlenen dizileri arasında yerini alan ve başladığı günden itibaren senaryosunda yer alan entrikalarla dikkat çeken dizi her hafta pazartesi günü yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alıyordu. Geçtiğimiz hafta her zaman olduğu gibi hain planlar yapan Şeniz, hazırladığı zehiri Ceren'in Nedim'e içirmesini planlamıştır ancak yaşanan olaylar sonucunda Ceren, Şeniz'in zehri içmesini sağlar. Onu ölümden sürpriz bir isim kurtarır! Bu hafta dizilerin yayına bir süreliğine ara vermesinden kaynaklı olarak vatandaşlar araştırmalara başladı. Peki, Zalim İstanbul bugün var mı? Zalim İstanbul ne zaman yayınlanacak? Diziler neden yok, yeni bölümler ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 6.1.2020 12:10
Zalim İstanbul bu akşam var mı, yok mu? Zalim İstanbul yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

bu akşam yayınlanacak mı sorusu Kanal D ekranlarının sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta son bölümünde yaşananlar izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarırken Şeniz'in kurtulması herkesi şoke etmişti. Entrika dolu dizi izlenme rekorları kırmaya devam ederken başrollerinde Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay ve Ozan Dolunay gibi ünlü isimlerin bulunduğu yapım ile ilgili olarak sorusu araştırılmaya devam ediyor. Peki, yayınlanacak? Diziler neden yok, yeni bölümleri ne zaman hangi tarihlerde yayınlanacak? İşte detaylar…

ZALİM İSTANBUL BUGÜN VAR MI? DİZİLER BU HAFTA BAŞLIYOR MU?

Kanal D ekranlarının pazartesi günü vazgeçilmezi haline gelen yapım ile ilgili olarak Zalim İstanbul bu akşam var mı sorusu internet üzerinden yoğun olarak araştırılmaya devam ediyor. Dizilerin geçtiğimiz hafta yeni bölüm yayınlamamış olması dikkat çekerken konuyla ilgili tüm detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz…

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Zalim İstanbul bu akşam var mı, yok mu? Zalim İstanbul yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
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