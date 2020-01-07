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'nin sevgilisi kimdir? ne iş yapıyor?

’nin sevgilisi magazin gündemine bomba gibi oturdu. Sevgilisi Aleyna Tilki için kesenin ağzını açan ünlü isim çok ünlü bir markanın hediyesini sevgilisine yılbaşı hediyesi olarak aldı. İş adamı olan ve aldığı hediye ile magazin gündemine oturan isim aynı zamanda Gülnür Güneş’in erkek kardeşi. Aslen Ankaralı olan isim 2019’un yaz aylarında Aleyna Tilki ile Paris’te görüntülenmişti. Bir süredir ilişkilerinin bulunduğu bilinen Aleyna Tilki’nin sevgilisi ? , ne iş yapıyor?

Giriş Tarihi: 7.1.2020 14:22
Aleyna Tilki'nin sevgilisi Kadir Güneş kimdir? Kadir Güneş kaç yaşında ne iş yapıyor?

Ünlü isim Gülnür Güneş'in erkek kardeşi olarak bilinen ve iş adamı olan Kadir Güneş magazin gündeminde oldukça fazla konuşuluyor. Aleyna Tilki'nin sevgilisi olan ve ona aldığı ünlü marka hediye ile gündeme gelen isim sevgilisi için kesenin ağzını açtı. Aslen Ankara'lı olan isim Gülnür Güneş'in düğününde de yakın pozlar vermiş, 2019 yılının yaz aylarından beri de birlikte olduğu söylentiler arasında yerini almıştı. Peki; Aleyna Tilki'nin sevgilisi Kadir Güneş kimdir? Kadir Güneş kaç yaşında ne iş yapıyor?

KADİR GÜNEŞ KİMDİR?

Kadir Güneş iş insanı Metin Güneş'in oğludur. Kadir Güneş aynı zamanda ünlülerin modacısı olarak tanınan Gülnur Güneş'in de kardeşidir.

Kadir Güneş Caner Erkin'in eski eşi Asena Atalay'la da bir dönem beraber odluğu iddia edildi.

Kadir Güneş 2019'un yazında Aleyna Tilki ile Paris'te görüntülenmişti ve uzun süredir Aleyna Tilki ile ilişki yaşıyor.

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