Ünlü isim Gülnür Güneş'in erkek kardeşi olarak bilinen ve iş adamı olan Kadir Güneş magazin gündeminde oldukça fazla konuşuluyor. Aleyna Tilki'nin sevgilisi olan ve ona aldığı ünlü marka hediye ile gündeme gelen isim sevgilisi için kesenin ağzını açtı. Aslen Ankara'lı olan isim Gülnür Güneş'in düğününde de yakın pozlar vermiş, 2019 yılının yaz aylarından beri de birlikte olduğu söylentiler arasında yerini almıştı. Peki; Aleyna Tilki'nin sevgilisi Kadir Güneş kimdir? Kadir Güneş kaç yaşında ne iş yapıyor?

KADİR GÜNEŞ KİMDİR?

Kadir Güneş iş insanı Metin Güneş'in oğludur. Kadir Güneş aynı zamanda ünlülerin modacısı olarak tanınan Gülnur Güneş'in de kardeşidir.

Kadir Güneş Caner Erkin'in eski eşi Asena Atalay'la da bir dönem beraber odluğu iddia edildi.

Kadir Güneş 2019'un yazında Aleyna Tilki ile Paris'te görüntülenmişti ve uzun süredir Aleyna Tilki ile ilişki yaşıyor.