Goosebumps: Canavar Firarda filmi konusu nedir? Goosebumps: Canavar Firarda oyuncuları kimler?

Goosebumps: Canavar Firarda filmi için geri sayım başladı. Bu akşam ATV ekranlarına gelecek olan film 2015 yapımı macera, bilim kurgu ve komedi türünde. Rob Letterman'in yönettiği film oldukça heyecan verici ve sürükleyici. Amerika Birleşik Devletleri yapımı filmde büyük şehirden küçük kasabaya taşındığı için mutsuz olan Zach'in bir süre sonra yaşadığı heyecan verici bir o kadar da gizemli hayatı izleyicinin beğenisine sunulacak. Taşındıkları evin tam yanında yaşayan güzel kız Hannah ile tanışıp hayatına güzellik katacağını düşünen Zach, Hannah'ın gizemli babasının kitabın yazarı olduğunu öğrenince aslında o kadar da normal ilerlemeyeceğini anlayacak. Merakla beklenen Goosebumps: Canavar Firarda filmi konusu nedir? Goosebumps: Canavar Firarda filmi oyuncu kadrosunda kimler var?

GOOSEBUMPS: CANAVAR FİRARDA FİLMİ KONUSU

Büyük şehirden Küçük bir kasabaya taşındığı için mutsuz olan Zach Cooper, taşındıkları evin tam yanındaki evde yaşayan güzel kız Hannah ile karşılaşıp, Champ ile de kısa sürede arkadaş olunca yeni bir hayat için umutlanır. Ancak Zach, Hannah'nın gizemli babasının Goosebumps kitaplarının yazarı, R.L. Stine olduğunu

öğrendiğinde, olayların normal gitmeyeceğini anlar. Zach, yan evdeki komşularını daha iyi tanıdıkça Stine'nın korkunç bir sırrı olduğunu da öğrenir; Stine'ın kitaplarını ünlü yapan yaratıklar gerçektir ve Stine onları kitaplarında kilitli tutarak okurlarını korumaktadır. Stine'ın yaratıkları kazara serbest kaldıklarında, Zach'in hayatı eskisi olmayacaktır. Macera dolu çılgın bir gecede, Zach, Hannah, Champ ve Stine'ın takım olarak bu hayal ürünü yaratıkları ait oldukları kitaplara geri göndermeleri ve kasabayı kurtarmaları gerekecektir.

GOOSEBUMPS: CANAVAR FİRARDA FİLMİ OYUNCULARI

Goosebumps: Canavar Firarda Yönetmen: Rob Letterman

Goosebumps: Canavar Firarda Oyuncular: Dylan Minnette, Odeya Rush, Ryan Lee, Jack Black, Halston Sage