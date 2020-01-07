Hekimoğlu bu akşam var mı? Hekimoğlu yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Hekimoğlu yeni bölüm bu akşam var mı sorusu dizinin sıkı takipçileri tarafından yoğun olarak araştırılmaya devam ediyor. Kanal D ekranlarında başlayan ve henüz yayın hayatının başında olan yapım ilk günden itibaren özellikle de oldukça izlenen yabancı bir dizinin uyarlaması olmasıyla ve oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekmişti. Kanalların bir süre dizi yayınına ara vermesiyle vatandaşlar gün içerisinde izledikleri dizinin yayınlanıp yayınlanmayacağını araştırmaya başladı. Peki, Hekimoğlu bu akşam var mı, yok mu? Hekimoğlu yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte tüm detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI: BU AKŞAM HEKİMOĞLU YENİ BÖLÜM VAR MI?

Haberimizin devamından konuyla ilgili tüm detaylara ulaşabilir dizinin yeni bölümü hakkında detaylı bilgileri takip edebilirsiniz...