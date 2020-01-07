Max Steel konusu nedir? Max Steel oyuncuları ve IMDb puanı

Sahip olduğu gücün farkına varan genç Max'in süper kahraman olma ve dünyayı koruma macerasını konu ediniyor. 2016 ABD yapımı filmin dikkat çekici konusunun yanı sıra oyuncuları ve yönetmeni de merak ediliyor. Stewart Hendler tarafından yönetilen filmin senaryosu ise Christopher Yost'a ait. İşte 4,6 IMdb puanına sahip ABD yapımı Max Steel filminin konusu ve oyuncuları…

MAX STEEL KONUSU

Babası Jim'i kaybettikten sonra annesi Molly ile yeni bir şehre taşınan Max McGrath (Ben Winchell), buradaki insanların babası hakkında çok şey bildiğini anlayınca babasının eski bir dostu olan Dr. Miles Edwards'a (Andy Garcia) başvurur. Onun yardımıyla babasının çok önemli bir keşfin eşiğinde olduğunu öğrenir. Bu çalışmaları incelerken vücudundaki enerjiyi maksimum verimle kullanma becerisini edinir ve sonrasında Steel adında küçük bir yaratıkla karşılaşır. Steel ile birleştiğinde Max Steel adında çok güçlü bir süper kahramana dönüşen Max, kötüleri alt etmek ve geçmişindeki sırları öğrenmek için harekete geçer.

MAX STEEL OYUNCULARI VE YAPIM KADROSU

Max Steel Yönetmen: Stewart Hendler

Max Steel Oyuncular: Ben Winchell, Maria Bello, Andy Garcia, Ana Villafañe, Mike Doyle

Max Steel Tür: Aksiyon, Macera, Aile

Max Steel Yapım Yılı: 2016 (93 dk)

Max Steel Vizyon Tarihi: 21 Nisan 2017 Cuma

Max Steel Senaryo: Christopher Yost

Max Steel Yapımcı Firma: Dolphin Entertainment

Max Steel Yapım Ülkesi: ABD