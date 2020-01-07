Mustafa Üstandağ ile boşanan Ecem Özkaya kimdir? Ecem Özkaya hangi dizilerde oynadı nereli kaç yaşında?

Ünlü oyuncu Mustafa Üstandağ ile boşanan Ecem Özkaya'nın tam adı Ecem Nur Özkaya'dır. Ecem Özkaya ilk olarak başrollerinde Kerem Alışık ve Fikret Hakan gibi isimlerin olduğu Kartarllar Yüksek Uçar dizisinde rol aldı. Genelde tiyatro sahnelerinden tanınan Özkaya, Maltepe Üniversitesi Radyo ve Televizyonculuk bölümünden mezun oldu.

ÇOK MUTLU OLAN ÇİFTLER ARASINDA GÖSTERİLİYORLARDI

Üstündağ, yıllar önce verdiği bir röportajda eşi ile tanışma hikayesini şu sözlerle anlatmıştı: "Ben ilk gördüğümde aşık oldum. Ecem'i görünce 'Allah'ım ne oluyor!' dedim. İnsan beğendiğine bakmak istiyor, bakmaya doyamıyor. Gözlerine vuruldum. Tanıdıkça da kişiliği beni etkiledi."

"BEN EVLENME TEKLİFİ ETTİM"

Ecem Özkaya ise ani gelişen evlilik kararının perde arkasını anlatmıştı: "Bir kadın gerçekten erkeğinin kendisinden iki gömlek üstün olmasını ister. Ben bayağı ağzının içine düştüm Mustafa'nın. Benim hiç aklımda yoktu evlenmek. Hatta bir itirafta bulunmak istiyorum. Mustafa'ya ben evlenme teklif ettim. Beraberliğimizin 100'üncü gününde evlendik. 24 Nisan'da ilişkimiz başladı ve o gün itibarıyla evlenme kararı aldık. Aramızda 11 yaş var ama bu hiç sorun olmadı..."