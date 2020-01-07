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Türkler Geliyor Adaletin Kılıcı filmi ne zaman vizyona girecek? Türkler Geliyor filmi konusu ne oyuncuları kimler?

filmi binlerce kişi tarafından heyecanla bekleniyor. Senaryosunu ve Atilla Engin'in kaleme aldığı yapım konu olarak Fatih Sultan Mehmet'in Avrupa seferlerini, öncü askerler konumundaki Akıncılar birliği üzerinden anlatıyor. Yakın zamanda vizyondaki yerini alacak olan film için şimdiden vatandaşlar araştırmalarını sürdürürken Türkler Geliyor Adaletin Kılıcı filmi ne zaman vizyona girecek? Sorusu internet üzerinden araştırılmaya başladı. Peki, Türkler Geliyor filmi konusu ne oyuncuları kimler? Ne zaman vizyona girecek? İşte tüm bu soruların cevabı ve detaylar…

Giriş Tarihi: 7.1.2020 14:40
Türkler Geliyor Adaletin Kılıcı filmi ne zaman vizyona girecek? Türkler Geliyor filmi konusu ne oyuncuları kimler?

filmi konusu ve oyuncuları şimdiden sinemaseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Başrollerinde Emre Kıvılcım, Ece Çeşmioğlu gibi ünlü isimlerin bulunduğu kadrosuyla ve tarihi konu edinecek olmasıyla dikkatleri üzerine çeken yapımın senaryosunu ise ünlü yapımcı kaleme alıyor. Film konu olarak Fatih Sultan Mehmet'in Avrupa'daki kararlı ilerleyişini anlatıyor. Diriliş Osman ve Kuruluş Osman gibi reyting rekorları dizilerden sonra henüz vizyona girmemiş yapımın tanıtımı şimdiden izlenme rekorları kırıyor. Peki, Türkler Geliyor Adaletin Kılıcı filmi ne zaman vizyona girecek? Türkler Geliyor filmi konusu ne oyuncuları kimler? İşte tüm detaylar ve hakkında merak edilenler…

TÜRKLER GELİYOR ADALETİN KILICI OYUNCULARI VE KONUSU

Mehmet Bozdağ'ın yeni filmi için heyecan şimdiden dorukta. Türk tarihinden alıntı yapacak olan yapım ile ilgili tüm detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz...

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