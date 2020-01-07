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konusu nedir, oyuncuları kimler? ? İşte ilk tanıtım fragmanı!

1 ekranlarında bu akşam başlayacak olan dizi için geri sayım başladı. Başrollerinde ve 'nun yer aldığı dizinin yapımcılığını İstanbul Medya Akademisi ve Neden Film üstleniyor. Absürt komedi türünde ekranlarda yerini alacak dizinin ilk bölüm fragmanı da yayınlandı. Güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosu ile gönülleri fethedecek dizi 60 dakika olarak yayınlanacak. Hayatı boyunca hiç çalışmamış ve çalışmaya da niyeti olmayan Tarık karakterinin hikayesinin eğlenceli ve sürükleyici bir şekilde anlatıldığı nedir? Tutunamayanlar dizisi nerede çekiliyor, oyuncu kadrosunda kimler var?

Giriş Tarihi: 7.1.2020 15:30 Güncelleme Tarihi: 7.1.2020 15:31
Tutunamayanlar konusu nedir, oyuncuları kimler? Tutunamayanlar nerede çekiliyor? İşte ilk tanıtım fragmanı!

Yayın hayatına bu akşam başlayacak olan ilk bölüm fragmanı yayınlandı. Merakla beklenen dizinin başrollerinde ve yer alıyor. Her biri 60 dakika olarak yayınlanacak olan dizi güçlü oyuncu kadrosu ve konusu ile merak ediliyor. İlk bölümü ile bu akşam ekranlara gelecek olan dizide Tarık ve İrem karakterlerinin eğlenceli hikayesi izleyicinin beğenisine sunulacak. İstanbul Medya Akademisi ve Neden Film'in yapımcılığını üstlendiği ? nedir, oyuncuları kimler?

İşte ayrıntılar...

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Tutunamayanlar konusu nedir, oyuncuları kimler? Tutunamayanlar nerede çekiliyor? İşte ilk tanıtım fragmanı!
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