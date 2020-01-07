Tutunamayanlar konusu nedir, oyuncuları kimler? Tutunamayanlar nerede çekiliyor? İşte ilk tanıtım fragmanı!

Yayın hayatına bu akşam başlayacak olan Tutunamayanlar ilk bölüm fragmanı yayınlandı. Merakla beklenen dizinin başrollerinde Ece Çeşmioğlu ve Doğu Demirkol yer alıyor. Her biri 60 dakika olarak yayınlanacak olan dizi güçlü oyuncu kadrosu ve konusu ile merak ediliyor. İlk bölümü ile bu akşam ekranlara gelecek olan dizide Tarık ve İrem karakterlerinin eğlenceli hikayesi izleyicinin beğenisine sunulacak. İstanbul Medya Akademisi ve Neden Film'in yapımcılığını üstlendiği Tutunamayanlar nerede çekiliyor? Tutunamayanlar konusu nedir, oyuncuları kimler?

İşte ayrıntılar...