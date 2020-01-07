Zalim İstanbul yeni bölüm ne zaman, hangi tarihte yayınlanacak? Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Zalim İstanbul yeni bölüm bu akşam yayınlanacak mı sorusu Kanal D ekranlarının sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta son bölümünde yaşananlar izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarırken Şeniz'in kurtulması herkesi şoke etmişti. Entrika dolu dizi izlenme rekorları kırmaya devam ederken başrollerinde Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay ve Ozan Dolunay gibi ünlü isimlerin bulunduğu yapım ile ilgili olarak Zalim İstanbul bu akşam var mı sorusu araştırılmaya devam ediyor. Peki, Zalim İstanbul yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Diziler neden yok, yeni bölümleri ne zaman hangi tarihlerde yayınlanacak? İşte detaylar…

ZALİM İSTANBUL BUGÜN VAR MI? DİZİLER BU HAFTA BAŞLIYOR MU?

Kanal D ekranlarının pazartesi günü vazgeçilmezi haline gelen yapım ile ilgili olarak Zalim İstanbul bu akşam var mı sorusu internet üzerinden yoğun olarak araştırılmaya devam ediyor. Dizilerin geçtiğimiz hafta yeni bölüm yayınlamamış olması dikkat çekerken konuyla ilgili tüm detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz…