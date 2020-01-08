2012 filmi konusu nedir? 2012 filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler?

Yönetmenlik koltuğunda Roland Emmerich'in oturduğu ABD yapımı bir film olan 2012'nin başrollerinde John Cusack, Chiwetel Ejiofor, Amanda Peet, Oliver Platt gibi ünlü isimler bulunuyor. 2008 Ağustos ayında çekimleri başlanan filmde maya takviminde anlatılmak istenenleri çözmek isteyen bilim adamlarının, dünyaya yaklaşan felaketleri fark etmesi konu alınıyor. Hatırlanacağı üzere maya takvimi 21 Aralık 2012 yılında dünyanın sonunun geleceğini iddia ediyordu. Haberimizin içerisinde '2012 filmi konusu ve 2012 filmi oyuncuları kimler, nerede çekildi' sorularının yanıtlarına yer verdik…

2012 FİLMİ KONUSU NEDİR? 2012 FİLMİ OYUNCULARI KİMLER, NEREDE ÇEKİLDİ?

2012, dünyanın sonunu getiren global bir felaketin ardından, kurtulanların kahramanca mücadelelerini anlatan destansı bir macera... Asırlar önce, Mayalar bize takvimlerini bıraktılar. Üstelik bu takvimin bir son günü vardı ve bunun anlamı açıktı. O günden beri, astrologlar onu keşfettiler, numeroloji uzmanları kehanet için takvimden şifreler çıkardılar, jeologlar dünyanın o zaman vadesinin dolacağını söylediler ve hatta hükumetler bile dünyayı 2012'de bekleyen devasa çaplı afeti yadsıyamadılar. Tarihte daha önce hiçbir kültürde, farklı dinde ve bilim insanları ile devletler arasında bir yıl bu kadar belirgin bir şekilde önem taşımamıştır.

2012 FİLMİ OYUNCULARI

John Cusack .... Jackson Curtis, Ara sıra bir limuzin sürücüsü olarak çalışan bir bilimkurgu kitap yazarı.

Chiwetel Ejiofor .... Adrian Helmsley, Başkan'ın bilimsel danışmanı.

Amanda Peet .... Kate Curtis, Jackson'ın eski eşi.

Liam James .... Noah Curtis, Jackson ve Kate'in oğlu.

Morgan Lily .... Lilly Curtis, Jackson ve Kate'in kızı

Thomas McCarthy .... Dr. Gordon Silberman, Kate'nin şimdiki erkek arkadaşı ve plastik bir cerrah.

Danny Glover ... Thomas Wilson, Amerika Birleşik Devletleri başkanı

Thandie Newton .... Laura Wilson, ABD başkanının kızı

Oliver Platt .... Carl Anheuser, Beyaz Saray'ın kurmay şefi.

Zlatko Burić .... Yuri Karpov, bir Rus milyarder

Beatrice Rosen .... Tamara, Yuri'nin kız arkadaşı

Chin Han .... Tenzin, bir Tibet çalışanı

Osric Chau .... Nima, bir Budist rahip ve Tenzin'in erkek kardeşi

Lisa Lu .... Grandma Sonam, Nima ve Tenzin'in büyükannesi