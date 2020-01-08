2012 filmi konusu nedir? 2012 filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler?

Yönetmenlik koltuğunda Roland Emmerich'in oturduğu ABD yapımı bir film olan 2012'nin başrollerinde John Cusack, Chiwetel Ejiofor, Amanda Peet, Oliver Platt gibi ünlü isimler bulunuyor. 2008 Ağustos ayında çekimleri başlanan filmde maya takviminde anlatılmak istenenleri çözmek isteyen bilim adamlarının, dünyaya yaklaşan felaketleri fark etmesi konu alınıyor. Hatırlanacağı üzere maya takvimi 21 Aralık 2012 yılında dünyanın sonunun geleceğini iddia ediyordu. Haberimizin içerisinde '2012 filmi konusu ve 2012 filmi oyuncuları kimler, nerede çekildi' sorularının yanıtlarına yer verdik…
2012, dünyanın sonunu getiren global bir felaketin ardından, kurtulanların kahramanca mücadelelerini anlatan destansı bir macera... Asırlar önce, Mayalar bize takvimlerini bıraktılar. Üstelik bu takvimin bir son günü vardı ve bunun anlamı açıktı. O günden beri, astrologlar onu keşfettiler, numeroloji uzmanları kehanet için takvimden şifreler çıkardılar, jeologlar dünyanın o zaman vadesinin dolacağını söylediler ve hatta hükumetler bile dünyayı 2012'de bekleyen devasa çaplı afeti yadsıyamadılar. Tarihte daha önce hiçbir kültürde, farklı dinde ve bilim insanları ile devletler arasında bir yıl bu kadar belirgin bir şekilde önem taşımamıştır.