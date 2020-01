Alice Harikalar Diyarında Aynanın İçinden filmi oyuncuları kimler? Alis Harikalar Diyarında Aynanın İçinden filmi konusu nedir?

Amerika Birleşik Devletleri 2016 yapımı Alis Harikalar Diyarında Aynanın İçinden filmi için heyecan dorukta. ATV ekranlarına bu akşam gelecek olan film fantastik ve macera türlerini bir arada barındırıyor. Alis son birkaç yıldır babasının adımlarını takip ederek açık denizlerde seyahat etmiş. Hayatının geri kalanında ne yapacağını bilemeyen Alice'i tam bu sırada sihirli bir ayna kurtaracaktır. Aynanın içinden geçer ve Harikalar Diyarı'na geri döner. Eğlenceli ve sürükleyici konusu ile oldukça sevilen filmin başrol oyuncuları ise oldukça ünlü isimler. Bu bağlamda; Alis Harikalar Diyarında Aynanın İçinden filmi konusu nedir? Alice Harikalar Diyarında Aynanın İçinden filmi oyuncuları kimlerdir?

ALİS HARİKALAR DİYARINDA AYNANIN İÇİNDEN FİLMİ KONUSU

Alice Kingsleigh babasının peşinden 3 yıl denizlerde seyahat ettikten sonra Londra'ya dönmek üzere yola koyulur. Hayatının geri kalanında ne yapacağı konusunda bir fikri yoktur. Bu esnada bulduğu bir sihirli ayna marifetiyle yeniden Harikalar Diyarı'na döner. Alice eski arkadaşlarıyla yeniden buluşur, ancak Çılgın Şapkacı'da bir tuhaflık vardır. Her zamankinden daha asabi bir haldedir. Arkadaşını tekrar eski haline getirebilmek için geçmişe giden Alice, zamana kadar büyük bir mücadele verecektir.

ALİS HARİKALAR DİYARINDA AYNANIN İÇİNDEN FİLMİ OYUNCULARI

Alis Harikalar Diyarında Aynanın İçinden Yönetmen: James Bobin

Alis Harikalar Diyarında Aynanın İçinden Oyuncular: Johnny Depp, Anne Hathaway, Andrew Scott , Helena Bonham Carter, Mia Wasikowska

Alis Harikalar Diyarında Aynanın İçinden Tür: Macera, Aile, Fantastik

Alis Harikalar Diyarında Aynanın İçinden Yapım Yılı: 2016 (113 dk)

Alis Harikalar Diyarında Aynanın İçinden Vizyon Tarihi: 27 Mayıs 2016 Cuma

Alis Harikalar Diyarında Aynanın İçinden Senaryo: Linda Woolverton

Alis Harikalar Diyarında Aynanın İçinden Yapım Ülkesi: ABD

Alis Harikalar Diyarında Aynanın İçinden Orijinal Dil: İngilizce

Alis Harikalar Diyarında Aynanın İçinden Orijinal Adı: Alice in Wonderland: Through the Looking Glass