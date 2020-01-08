Ayla filmi nerede çekildi? İşte Ayla filmi konusu ve oyuncuları!

Televizyon ekranlarına bu akşam gelecek olan Ayla filmi için geri sayım başladı. Türkiye ve Güney Kore ortak yapımı olan sinema filminin çekimlerine 2016 yılında başlandı, 2017 yılında ise vizyona girdi. Çekimler Türkiye ve Güney Kore'de gerçekleştirilirken filmi izleyenler tam not verdi. Gerçek bir hikayeden uyarlanan filmin oyuncu kadrosunda İsmail Hacıoğlu, Çetin Tekindor, Kim Seol gibi isimler yer alıyor. Güçlü senaryosu ve oyuncu kadrosu ile izleyicide merak uyandıran filmi ilk kez izleyecek olanlar ise heyecan içinde. Bu bağlamda; Ayla filmi nerede çekildi? Ayla filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?
1950 yılında Kore savaşında yer alan Süleyman Astsubay küçük bir kız çocuğu bulur. 5 yaşındaki bu Koreli kız yetimdir ve nereye gideceğini bilmemektedir. Astsubay kızı yanına alır ve Ayla ismini verir. Birliğin neşesi haline gelen Ayla ile astsubay kısa sürede baba-kız gibi olurlar. Ancak 15 ay sonunda birliğin Türkiye'ye geri dönme kararı çıkar. Ayla'yı bırakıp dönmek istemeyen Süleyman Astsubay her yolu denese de Kore kanunlarını aşamaz. Küçük kızı geride bırakmak zorunda kalan Süleyman ve yetimlere uygulanan sisteme dahil olarak yetimhaneye verilecek olan Ayla son vedalarında tekrar bir araya gelmeye söz verirler. Yıllar ikiliyi yeniden buluşturacak mıdır?
Ayla filmin başrollerini İsmail Hacıoğlu, Kim Seol, Çetin Tekindor, Lee Kyung-Jin, Ali Atay ve Murat Yıldırım paylaşmaktadır.
İsmail Hacıoğlu - Süleyman astsubay/ Süleyman Dilbirliği
Çetin Tekindor - Süleyman astsubay
Kim Seol - Ayla
Lee Kyung-Jin - Ayla
Ali Atay - Ali astsubay
Taner Birsel - Binbaşı Fuat
Mehmet Esen - Albay Celal
Murat Yıldırım - Üsteğmen Mesut
Erkan Petekkaya - Binbaşı İskenderun
Eric Roberts - Binbaşı General Coulter
Kim Byoungsoon - Güney Kore Generali
Altan Erkekli - Hüseyin Dilbirliği
Cade Carradine - Yüzbaşı Lorenzo Cage
Meral Çetinkaya - Nimet
Büşra Develi - Nimet
Sinem Öztürk Uslu - Gazeteci Özge
Ali Barkın - Pepe Muharrem
Burç Kümbetlioğlu - Celal
Duygu Yetiş - İclal
İlber Gürtunca - İlhan
Caner Kurtaran - Sadık
Damla Sönmez - Nuran
Kang Yeon Jeong - Ji-Min
Nilgün Kasapbaşoğlu - Ümmü Gülsüm Dilbirliği
Koray Ergün - Halit
Mine Teber - Nevsal
Esra Dermancıoğlu - Sebahat Dilbirliği
Claudia Kooij - Marilyn Monroe
Johnny Young - Teğmen Lee
Chaby Han - Sung Joon
1950 yılında başlayan Kore Savaşı sırasında yaşanan gerçek bir hikâyeden uyarlanan filmin çekimlerine 2016 yılında başlandı. Çekimler Türkiye'de ve Güney Kore'de gerçekleştirildi.