Ayla filmi nerede çekildi? İşte Ayla filmi konusu ve oyuncuları!

Televizyon ekranlarına bu akşam gelecek olan Ayla filmi için geri sayım başladı. Türkiye ve Güney Kore ortak yapımı olan sinema filminin çekimlerine 2016 yılında başlandı, 2017 yılında ise vizyona girdi. Çekimler Türkiye ve Güney Kore'de gerçekleştirilirken filmi izleyenler tam not verdi. Gerçek bir hikayeden uyarlanan filmin oyuncu kadrosunda İsmail Hacıoğlu, Çetin Tekindor, Kim Seol gibi isimler yer alıyor. Güçlü senaryosu ve oyuncu kadrosu ile izleyicide merak uyandıran filmi ilk kez izleyecek olanlar ise heyecan içinde. Bu bağlamda; Ayla filmi nerede çekildi? Ayla filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

AYLA FİLMİ KONUSU

1950 yılında Kore savaşında yer alan Süleyman Astsubay küçük bir kız çocuğu bulur. 5 yaşındaki bu Koreli kız yetimdir ve nereye gideceğini bilmemektedir. Astsubay kızı yanına alır ve Ayla ismini verir. Birliğin neşesi haline gelen Ayla ile astsubay kısa sürede baba-kız gibi olurlar. Ancak 15 ay sonunda birliğin Türkiye'ye geri dönme kararı çıkar. Ayla'yı bırakıp dönmek istemeyen Süleyman Astsubay her yolu denese de Kore kanunlarını aşamaz. Küçük kızı geride bırakmak zorunda kalan Süleyman ve yetimlere uygulanan sisteme dahil olarak yetimhaneye verilecek olan Ayla son vedalarında tekrar bir araya gelmeye söz verirler. Yıllar ikiliyi yeniden buluşturacak mıdır?

AYLA FİLMİ OYUNCULARI

Ayla filmin başrollerini İsmail Hacıoğlu, Kim Seol, Çetin Tekindor, Lee Kyung-Jin, Ali Atay ve Murat Yıldırım paylaşmaktadır.

İsmail Hacıoğlu - Süleyman astsubay/ Süleyman Dilbirliği

Çetin Tekindor - Süleyman astsubay

Kim Seol - Ayla

Lee Kyung-Jin - Ayla

Ali Atay - Ali astsubay

Taner Birsel - Binbaşı Fuat

Mehmet Esen - Albay Celal

Murat Yıldırım - Üsteğmen Mesut

Erkan Petekkaya - Binbaşı İskenderun

Eric Roberts - Binbaşı General Coulter

Kim Byoungsoon - Güney Kore Generali

Altan Erkekli - Hüseyin Dilbirliği

Cade Carradine - Yüzbaşı Lorenzo Cage

Meral Çetinkaya - Nimet

Büşra Develi - Nimet

Sinem Öztürk Uslu - Gazeteci Özge

Ali Barkın - Pepe Muharrem

Burç Kümbetlioğlu - Celal

Duygu Yetiş - İclal

İlber Gürtunca - İlhan

Caner Kurtaran - Sadık

Damla Sönmez - Nuran

Kang Yeon Jeong - Ji-Min

Nilgün Kasapbaşoğlu - Ümmü Gülsüm Dilbirliği

Koray Ergün - Halit

Mine Teber - Nevsal

Esra Dermancıoğlu - Sebahat Dilbirliği

Claudia Kooij - Marilyn Monroe

Johnny Young - Teğmen Lee

Chaby Han - Sung Joon

AYLA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

1950 yılında başlayan Kore Savaşı sırasında yaşanan gerçek bir hikâyeden uyarlanan filmin çekimlerine 2016 yılında başlandı. Çekimler Türkiye'de ve Güney Kore'de gerçekleştirildi.