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ne zaman yayınlanacak? Hekimoğlu son fragman izle!

bu akşam var mı sorusu Kanal D ekranlarının sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya devam ediyor. House M.D isimli dizinin Türkiye uyarlaması olarak karşımıza çıkan yapım ilk günden itibaren binlerce kişinin ilgisini çekmeyi başardı. Ancak televizyon ekranlarına bir süreliğine dizilerin ara vermesiyle vatandaşlar akşam saatlerine doğru konuyla ilgili araştırmalara başladı. Başrollerinde Timuçin Esen, Okan Yalabık, Kaan Yıldırım gibi isimlerin bulunduğu başarılı oyuncu kadrosu ile adından söz ettiren yapımın son bölümünde Liselerarası basketbol müsabakasında karşı takımdan biri ile çarpışan 16 yaşındaki Deniz, geçirdiği sarsıntı sonrasında kendini hastanenin acilinde bulur. Çift görme ve gece terörü atakları yaşamaya başlayan Deniz 'i inceleyen doktorlar yaşadığı rahatsızlıkların sebebini uzun uğraşlar sonucu bulabilirler. Peki, , yok mu? yayınlanacak? İşte

Giriş Tarihi: 8.1.2020 09:22 Güncelleme Tarihi: 8.1.2020 09:23
Hekimoğlu yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Hekimoğlu son fragman izle!

bu akşam var mı sorusu dizinin sıkı takipçileri tarafından yoğun olarak araştırılmaya devam ediyor. Kanal D ekranlarında başlayan ve henüz yayın hayatının başında olan yapım ilk günden itibaren özellikle de oldukça izlenen yabancı bir dizinin uyarlaması olmasıyla ve oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekmişti. Kanalların bir süre dizi yayınına ara vermesiyle vatandaşlar gün içerisinde izledikleri dizinin yayınlanıp yayınlanmayacağını araştırmaya başladı. Peki, , yok mu? yayınlanacak? İşte tüm detaylar…

: BU AKŞAM HEKİMOĞLU YENİ BÖLÜM VAR MI?

Haberimizin devamından konuyla ilgili tüm detaylara ulaşabilir dizinin yeni bölümü hakkında detaylı bilgileri takip edebilirsiniz...

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Hekimoğlu yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Hekimoğlu son fragman izle!
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