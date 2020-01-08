Kuruluş Osman bugün var mı? Kuruluş Osman 7. bölüm ne zaman ve fragmanı yayınlandı mı? 8 Ocak ATV yayın akışı programı

Başrollerinde Burak Özçivit, Özge Törer, Nurettin Sönmez ve daha birçok başarılı oyuncunun yer aldığı Kuruluş Osman, yayınlandığı günden bu yana reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Türkiye ve dünya üzerinde milyonlarca kişi tarafından seyredilen dizinin yeni bölümü ise heyecanla bekleniyor. Bu sabah saatlerinden itibaren dizinin hayranları ''Kuruluş Osman bugün var mı'' sorusunun cevabını araştırmaya başladı. 8 Ocak Çarşamba ATV yayın akışı programı ile bu sorunun cevabını öğrenebilirsiniz. Peki, Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI?

Çarşamba günlerinin gelmesi ile birlikte Kuruluş Osman heyecanı da başlıyor. Heyecan dolu dizinin yeni bölümü merakla bekleniyor.

İşte Kuruluş Osman yeni bölüm ile ilgili tüm detaylar;