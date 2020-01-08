Maskeli Beşler Irak konusu: Maskeli Beşler Irak filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler?

Türk sinemasının sevilen üçlemelerinden olan Maskeli Beşler serisinin ikinci filmi olan Maskeli Beşler Irak bu akşam televizyon ekranlarında yerini alacak. İlk filminden bu yana izleyicileri kendisine çekmeyi başaran ve sağlam bir hayran kitlesi oluşturan yapımın bu akşam yayınlanacak olan bölümünün konusu merak ediliyor. Sevimli ve sakar hırsızlar çetesi Maskeli Beşler yeni maceralarında Kuzey Irak'taki bir petrol tesisini ele geçirirler. Türkiye'ye giden petrol boru hattının kontrolünü ülkemize kazandırmak amacıyla başlayan bu masum eylem bir anda bölge yerel güçleri, Türkiye ve Amerika arasında uluslararası bir krize ve büyük bir komediye yol açar. Peki, Maskeli Beşler Irak filmi konusu nedir? Maskeli Beşler Irak oyuncuları kimlerdir? Sabah.com.tr olarak bu soruların yanıtlarını sizler için hazırladık…

MASKELİ BEŞLER IRAK FİLMİ KONUSU NEDİR? MASKELİ BEŞLER IRAK OYUNCULARI KİMLER?

İşte Türk sinemasının sevilen üçlemelerden olan Maskeli Beşler serisinin üçüncü filmi Maskeli Beşler Irak'ın konusu;

MASKELİ BEŞLER IRAK KONUSU

Sevimli ve sakar hırsızlar çetesi Maskeli Beşler yeni maceralarında Kuzey Irak'taki bir petrol tesisini ele geçirirler. Türkiye'ye giden petrol boru hattının kontrolünü ülkemize kazandırmak amacıyla başlayan bu masum eylem bir anda bölge yerel güçleri, Türkiye ve Amerika arasında uluslararası bir krize ve büyük bir komediye yol açar…

MASKLİ BEŞLER IRAK OYUNCULARI KİMLER?

Maskeli Beşler Irak Yönetmen: Murat Aslan

Maskeli Beşler Irak Oyuncular:

• Şafak Sezer (Tezcan)

• Peker Açıkalın (Bahattin)

• Cengiz Küçükayvaz (Kâmil)

• Melih Ekener (Zeki)

• Atilla Sarıhan (Recep)

• Erdal Tosun (Peşto)

• Durul Bazan (Davi)

• Tatsyana Tsvikeviç (Amerikan Askeri)

• Cezmi Baskın (Reis)

• Sinan Bengier (Zelo)

• Hamit Haskabal (Hamit Baba)

• Burak Öncü (Cenin)

• Ceyhun Yılmaz (Taksici)

Maskeli Beşler Irak Tür: Komedi, Macera

Maskeli Beşler Irak Yapım Yılı: 2006

Maskeli Beşler Irak Vizyon Tarihi: 12 Ocak 2007 Cuma