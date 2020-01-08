Maskeli Beşler Kıbrıs filmi konusu ve oyuncuları! İşte Maskeli Beşler Kıbrıs filmi hakkında merak edilenler

Türk sinemasının sevilen üçlemelerinden olan Maskeli Beşler serisinin üçüncü filmi olan Maskeli Beşler Kıbrıs bu akşam televizyon ekranlarında yerini alacak. İlk filminden bu yana izleyicileri kendisine çekmeyi başaran ve sağlam bir hayran kitlesi oluşturan yapımın bu akşam yayınlanacak olan bölümünün konusu merak ediliyor. Birbirinden becereksiz kişilerden oluşan hırsız çetesi Maskeli Beşler macerasına bu kez Kıbrıs'ta devam ediyor. Kumarhaneyi soyguna dâhil olan çete Rocky Selim ile birbirinden komik olaylar içerisinde kendisini bulur. Peki, Maskeli Beşler Kıbrıs filmi konusu nedir? Maskeli Beşler Kıbrıs oyuncuları kimlerdir? Sabah.com.tr olarak bu soruların yanıtlarını sizler için hazırladık…

MASKELİ BEŞLER KIBRIS FİLMİ KONUSU NEDİR? MASKELİ BEŞLER KIBRIS OYUNCULARI KİMLER?

İşte Türk sinemasının sevilen üçlemelerden olan Maskeli Beşler serisinin üçüncü filmi Maskeli Beşler Kıbrıs'ın konusu;

MASKELİ BEŞLER FİLMİ KONUSU

Sevimli ve sakar hırsızlar çetesi Maskeli Beşler, şanssız geçirdiği dönemlerden sonra suç işlemeye tövbe etmiş, ticaretle uğraşmaktadır.

Ancak suç dünyasının önemli isimlerinden Rocky Selim (Mehmet Ali Erbil), kendilerine reddedilmesi güç bir teklifle gelir: Kıbrıs'ta bir kumarhaneyi soyacaklardır. Bir araya gelen ekip Kıbrıs'a hareket eder. Operasyon için yaptıkları planlar ve soygun çabaları çeteyi birbirinden komik sürprizlerle karşı karşıya getirecektir.

MASKELİ BEŞLER KIBRIS FİLMİ OYUNCULARI

Tezcan – Şafak Sezer

Bahattin – Peker Açıkalın

Melih Ekener – Zeki

Cengiz Küçükayvaz – Kamil

Atilla Saruhan – Recep

Mehmet Ali Erbil – Rocky Selim

Deniz Akkaya – Bilge

Seray Sever – Ayşın

Hakan Ura – Faruk

Hamit Haskabal – Hamit abi

Burak Öncü – Cenin

MASKELİ BEŞLER KIBRIS FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Kıbrıs çekimleri Kaya Artemis oteli, Gazimagosa şehri, Ercan Havalimanı, Karpaz, Bafra turizm bölgesi ve Girne'de anlaşılan özel bir golf kulübünde gerçekleşti. Soygun sahneleri için yetkili makamların izniyle 8 milyon dolar ve 6 milyon euronun imitasyon kopyası yapıldı. Gazimagosa'daki soygun çekimleri için Gazimagosa meydanı 3 gün süreyle trafiğe kapatıldı.