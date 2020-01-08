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: Bir Hikayesi konusu nedir? Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi filmi oyuncuları kimler?

Bu akşam : Bir Hikayesi filmi beyazperdenin ardından TV’de yayınlanacak. 2016 yapımı filmde bir grup beklenmedik kahramanın, İmparatorluğun en büyük imha silahı olan Ölüm Yıldızı planlarını çalma görevi için bir araya gelmesini izleyeceğiz. Fantastik sinema düşkünleri bu akşam ekrana gelecek olan yapımı ATV yayın akışında görünce ‘’ Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi konusu ve oyuncuları’’ şeklinde araştırma yapmaya başladı. Peki Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi konusu ne oyuncu kadrosunda kimler var?

Giriş Tarihi: 8.1.2020 15:21
Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi konusu nedir? Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi filmi oyuncuları kimler?

Yönetmenlik koltuğunda Gareth Edwards'nın oturduğu ABD yapımı bir film olan Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi filminin başrollerinde Mads Mikkelsen, Riz Ahmed, Felicity Jones yer alıyor. Nefes kesen uzay savaşları, galaksiye hükmetmek isteyenleri izleyeceğimiz film 1977 tarihli Yıldız Savaşları: Bölüm IV'ten öncesini anlatıyor. Heyecan, aksiyon ve maceranın bir arada bulunduğu filmin oyuncuları ve konusu ise merak konusu oldu. Haberimizin içerisinde ''Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi filmi konusu ve Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi oyuncuları kimler'' sorularının yanıtlarına yer verdik.

ROGUE ONE: BİR STAR WARS HİKAYESİ KONUSU NEDİR?

Lucasfilm'in yeni "ara dönem filmlerinden ilki" olarak lanse edilen yapım bir grup beklenmedik kahramanın, imkansız görünen Ölüm Yıldızı planlarını çalma görevi için bir araya gelme hikayesini anlatacak. Film, Death Star'ın planlarını çalmak için bir araya gelen bir ekibin mücadelesini merkezine alıyor ve 1977 tarihli Yıldız Savaşları: Bölüm IV'ten öncesini anlatacak. Gareth Edwards'ın yönetmenliğini üstlendiği filmin başrolünü Felicity Jones üstleniyor; kadroda ayrıca Ben Mendelsohn, Riz Ahmed, Diego Luna, Mads Mikkelsen ve Forest Whitaker da yer alıyor. Senaryo ise u Chris Weitz'a ait.

ROGUE ONE: BİR STAR WARS HİKAYESİ OYUNCULARI KİMLER?

Felicity Jones: Jyn Erso

Diego Luna: Cassian Andor

Ben Mendelsohn: Orson Krennic

Riz Ahmed: Bodhi Rook

Donnie Yen: Chirrut Imwe

Alan Tudyk: K-2SO

Mads Mikkelsen: Galen Erso

Forest Whitaker: Saw Gerrera

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