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oyuncuları kim konusu ne? nerede çekildi?

Bu akşam Show TV ekranlarında yayınlanacak olan film ile ilgili olarak filmi oyuncuları ve konusu yoğun olarak araştırılmaya devam ediyor. Efsane yapımın yönetmen koltuğunda Atıf Yılmaz yer alırken izleyicilere komedi ve kahkaha bir arada sunuluyor. Komedi türündeki film oyuncuları arasında ise İlyas Salman, Ayşen Gruda, Şener Şen gibi ünlü isimler yer alıyor. Peki, oyuncuları kimlerdir? Bu akşam Show TV ekranlarında yayınlanacak olan kim konusu ne? ?

Giriş Tarihi: 8.1.2020 16:11 Güncelleme Tarihi: 8.1.2020 16:20
Şekerpare oyuncuları kim konusu ne? Şekerpare filmi nerede çekildi?

1983 yılında vizyona giren komedi türündeki yapım Şekerpare oyuncuları ve konusu binlerce kişinin merak konusu haline geldi. Bütün esnafı haraca bağlamış, rüşvetçi bir komiser olan Ziver Bey'in (Şener Şen) kurduğu yozlaşmış düzeni konu alan konu alan filmde kahkaha tufanına hazır olun. Show TV ekranlarında bu akşam yayınlanacak olan film normal şartlarda yayınlanması gereken dizinin yerine ekranlarda olacak. Bilindiği üzere diziler bir süreliğine ekranlara ara verirken kanallar ise izleyicilerine keyifli dakikalar yaşatmak amacıyla filmler yayınlayacak. Peki, Şekerpare filmi oyuncuları kim konusu ne? Şekerpare nerede çekildi?

ŞEKERPARE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Osmanlı Dönemi'nde komiserlik yapan Ziver Bey, halk tarafından pek de sevilmeyen çıkarcı bir memurdur. Talep ettiği yüksek haraçlarla çevresini isyana sürükleyen Ziver Bey, Cumali isimli bir bekçinin çalıştığı karakola tayin olmasıyla ve özel hayatındaki aksaklıklar nedeniyle de zor zamanlar yaşamaya başlar. Cumali semtteki sosyal yaşamı düzene sokmaya kararlıdır. Cumali semtteki genelevde çalışan Şekerpare'ye umutsuzca vurulur. Ancak Şekerpare'nin gönlü Ziver Bey'dedir. Bu aşk üçgeni içerisindeki karmaşalar sonucu genelevi ve semti hareketli zamanlar beklemektedir.

ŞEKERPARE FİLMİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Şekerpare filmi Show TV'de bu akşam saat 21.45'te izleyicisiyle buluşacak.

ŞEKERPARE OYUNCULARI KİMLER?

Yaprak Özdemiroğlu

İlyas Salman

Şener Şen

Şevket Altuğ

Ayşen Gruda

Serra Yılmaz

Neriman Köksal

ŞEKERPARE FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Şekerpare filmi İstanbul Beylerbeyi'nde çekilmiştir.

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