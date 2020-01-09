Star Tv ekranlarında bu akşam Dağ 2 filmi olacak. Serinin ilk filmi de oldukça sevilmişti. Şimdi ise ikincisinin ekrana geleceği filmin oyuncuları merak ediliyor. Özellikle başrol oyuncuları Ufuk Bayraktar ve Çağlar Ertuğrul isimleri araştırılmaya başlandı. Filmde Bekir ve Oğuz karakterlerini canlandıran ikili 6 yıl sonra gizli bir görev için tekrar ekibe katılacak. Birçok projede rol alan isimler başarılı oyunculukları ile göz doldururken birçok hayran kitlesi de bulunuyor. Şu an Afili Aşk dizisinde oynayan Çağlar Ertuğrul ismi gündemde iken Ezel dizisindeki karakteri ve başarısı ile de Ufuk Bayraktar merak ediliyor. Peki; Dağ 2 oyuncuları Ufuk Bayraktar (Bekir) ve Çağlar Ertuğrul (Oğuz) kimdir?

UFUK BAYRAKTAR KİMDİR?

Liseyi Gürsoy Koleji'nde okuduktan sonra üniversiteye gitmeme kararı aldı ve babası Cevahir Bayraktar'ın Cihangir'de işlettiği Firuzağa Kahvesi'nde çalışmaya başladı. Burada Zeki Demirkubuz tarafından keşfedildi ve yönetmenin Bekleme Odası ile Kader adlı filmlerinde rol aldı. Daha sonra Nuri Bilge Ceylan'ın İklimler, Semih Kaplanoğlu'nun Yumurta, Cemal Şan'ın Ali'nin Sekiz Günü ve Feo Aladağ'ın Ayrılık adlı filmlerinde rol aldı.

"EZEL" DİZİSİNDE UFUK BAYRAKTAR:

Atv'de yayılanan Ezel dizisinde Tuncel Kurtiz'in oynadığı "Ramiz Dayı" karakterinin gençliğini canlandırdı. Milat dizisinde ise onun çocukluğunu, genç oyuncu Hira Mert Yüce canlandırdı.

AİLESİ:

Merve Bayraktar ile evlidir ve Efe Cevahir adında bir oğlu vardır.

FİLMOGRAFİ:

2003 - Bekleme Odası - Ferit

2006 - Kader - Bekir

Antalya Altın Portakal Film Festivali Behlül Dal Genç Yetenek Özel Ödülü

İstanbul Film Festivali En İyi Erkek Oyuncu Ödülü

Sinema Yazarları Derneği Ödülleri Umut Veren Genç Oyuncu Ödülü

İklimler - Taksici

2007 - Kartallar Yüksek Uçar - Hasan - Televizyon dizisi

Yumurta – Haluk Aday—Sinema Yazarları Derneği Ödülleri En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü

2008 - Ali'nin Sekiz Günü - Kemal

Girdap - Konuşmacı

2009—2011 Ezel - Genç Ramiz Karaeski - Televizyon dizisi

2009 - Yeni Baştan - Konuk oyuncu - Televizyon dizisi

2010 - Memleket Meselesi - Polis

Ayrılık - Kemal

2012 - Yeraltı

Toprağın Çocukları - Cevher

Bu Son Olsun - Ertuğrul

Dağ - Bekir

Çanakkale 1915 - Seyit Onbaşı

2015 - MilaT - Hamza - Televizyon dizisi

2016 - Sevda Kuşun Kanadında - Ömer - Televizyon dizisi

2016 - Dağ II - Bekir

ÇAĞLAR ERTUĞRUL KİMDİR?

Çağlar Ertuğrul 5 Kasım 1987'de Karşıyaka, İzmir'de doğdu. 2005 yılında Bornova Lisesi'nden mezun oldu. 2011 yılında Koç Üniversitesi, makine mühendisliği bölümünü bitirdi. Burada ilk kez tiyatro ile tanıştı.

13 Nisan 2009 tarihinde ilk kez Koç Üniversitesi'nde "Romeolar ve Julietler" adlı bir oyunda oynayarak sahne almıştır. Ardından çeşitli oyunlarda sahneye çıkmıştır. Kendisine ait bir Youtube kanalı vardır ve buradan çeşitli komedi tarzında eğlenceli videolar paylaşmaktadır. 2012 yılında Alper Çağlar'ın yönettiği Dağ adlı bir askerî filmin baş rolünde yer almıştır. Filmde, Çağlar Ertuğrul'a Ufuk Bayraktar eşlik etmiştir. Filmde oynamasının ardından tanınmıştır. Ardından Bana Masal Anlatma filminde oynamıştır. Medcezir ve Benim İçin Üzülme gibi bazı televizyon dizilerinde rol almıştır.

35 buçuk sanat evinde eğitim gördü. Bir süre sonra reklamlarda yer almaya başladı. Ardından 2012 yılında Alper Çağlar'ın yönetmenliğini yaptığı Dağ filminde rol aldı ve ününü artırdı. Bunun üstüne Mahsun Kırmızıgül'ün yönettiği Benim İçin Üzülme dizisinde yer aldı. Bu çalışmaların ardından Kurt Seyit ve Şura ve Boynu Bükükler adlı dizilerde de yer aldı.

Çağlar Ertuğrul'un rol aldığı tiyatro oyunları:

– Romeo ve Juliet

– Yobaz

– Kaos Teorileri

– Leş

Çağlar Ertuğrul'un rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Afili Aşk (Kerem Yiğiter) (TV Dizisi)

2018 – Yanımda Kal (Emir) (Sinema Filmi)

2018 – Ailecek Şaşkınız (Doktor Onay) (Sinema Filmi)

2017 – Fazilet Hanım ve Kızları (Yiğit) (TV Dizisi)

2016 – Dağ 2 (Oğuz) (Sinema Filmi)

2016 – Biz Size Döneriz (Akın) (Sinema Filmi)

2014 – Beyaz Karanfil (Başar) (TV Dizisi)

2014 – Kurt Seyit ve Şura (Yusuf) (TV Dizisi)

2014 – Boynu Bükükler (Kaptan) (TV Dizisi)

2014 – Bana Masal Anlatma (Erdil)(Sinema Filmi)

2012 – Dağ (Oğuz) (Sinema Filmi)

2012 – 2014 – Benim İçin Üzülme (Sinan) (TV Dizisi)