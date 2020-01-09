Meryem Uzerli'nin rol aldığı Annemin Yarası filmi nerede çekildi? Annemin Yarası konusu ne oyuncuları kimler?

Soluk soluğa izlenecek bir dram filmi olan Annemin Yarası filminin yönetmen koltuğunda Ozan Açıktan oturuyor. Filmin çekimlerinin çeşitli ülkelerde gerçekleştirilmiş olması dolayısıyla Annemin Yarası nerede çekildi sorusunun yanıtı merak ediliyor. İşte 2016 yapımı başarılı Türk filmi Annemin Yarası konusu ve oyuncuları…

ANNEMİN YARASI KONUSU

Salih on sekiz yaşına geldiğinde kayıp ailesini bulmak üzere kaldığı yetimhaneyi terk eder ve babasını ararken bir çiftlikte işe başlar. Hiç beklemediği bir anda hayalindeki yuvayı bulmuştur. Heyecan ve tansiyon yükseldikçe yeni sırlar da su üstüne çıkar. Salih geçmişinden kurtulup bu yuvada mutlu olabilecek midir? Soluk soluğa izlenecek Annemin Yarası, Salih'in peşinde umudun izini sürüyor.

Çekimleri, Sırbistan, Bosna Hersek, Hırvatistan ve Türkiye'de yapılan ' Annemin Yarası' başrollerini Ozan Güven, Meryem Uzerli, Belçim Bilgin, Okan Yalabık ve Bora Akkaş'ın paylaştığı Bosnalı Salih'in anne ve babasını arayış hikayesini anlatıyor. Filmin yönetmen koltuğımda Ozan Açıktan oturuyor. Filmin yapımcılığını BKM üstleniyor.

ANNEMİN YARASI NEREDE ÇEKİLDİ?

Annemin Yarası filmi çekimleri Türkiye'nin yanı sıra Makedonya, Bosna-Hersek, Hırvatistan ve Sırbistan'da gerçekleştirildi.

ANNEMİN YARASI OYUNCULARI

Belçim Bilgin Rolü : Nerma

Ozan Güven Rolü : Borislav

Bora Akkaş Rolü : Salih

Meryem Uzerli Rolü : Marija