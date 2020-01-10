Caner Özyurtlu’nun yönetmeni olduğu Biz Böyleyiz filmi vizyona giriyor! Caner Özyurtlu kimdir?

Bugün vizyona girecek olan ve ekranlarda görmeye alışık olunan isim Caner Özyurtlu'nun yönettiği ünlü ve güzel oyuncu Berrak Tüzünataç'ın kaleme aldığı yapım Biz Böyleyiz filmi konusu ve oyuncuları sinemaseverlerin gün içerisinde en çok araştırdığı konular arasında yerini alıyor. Başrollerinde efsane oyuncu Hümeyra'nın yer aldığı film oyuncuların özellikle geniş hayran kitlesi tarafından heyecanla bekleniyordu. Peki, bugün itibariyle vizyonlarda yerini alacak olan film Biz Böyleyiz konusu nedir, oyuncuları kimler? Biz Böyleyiz filmi yönetmeni Caner Özyurtlu kimdir? İşte tüm ayrıntılar…

CANER ÖZYURTLU KİMDİR?

Caner Özyurtlu, 23 Mayıs 1986 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. İzmit Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü'nden 2005 yılında mezun oldu. Lisede okurken bir yandan da İzmit Şehir Tiyatroları Tiyatro Okulu'na devam etti. 2006 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Ana Sanat Dalı Oyunculuk Bölümünde okumaya başladı.

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