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’nun yönetmeni olduğu filmi vizyona giriyor! ?

'nun yönettiği ve adından henüz vizyona girmeden söz ettiren filmi konusu ve oyuncuları sinemaseverler tarafından heyecanla araştırılıyor. Özellikle de oyuncu kadrosundaki isimlerle dikkatleri çeken filmin başrollerinde; Özge Özpiriçci, , , Şebnem Bozok, Meriç Aral, Boran Kuzum ve efsane oyuncu Hümeyra yer alıyor. Yapımın senaryosunu ise ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç kaleme alırken ekranlarda görmeye alışık olduğumuz Caner Özyurtlu da yönetmenliğini üstleniyor. Bugün vizyona giren film yoğun olarak araştırılmaya devam ediyor. Peki, yönetmeni ? Biz Böyleyiz filmi oyuncuları kimler? İşte hakkında merak edilenler…

Giriş Tarihi: 10.1.2020 11:03
Caner Özyurtlu’nun yönetmeni olduğu Biz Böyleyiz filmi vizyona giriyor! Caner Özyurtlu kimdir?

Bugün vizyona girecek olan ve ekranlarda görmeye alışık olunan isim 'nun yönettiği ünlü ve güzel oyuncu 'ın kaleme aldığı yapım filmi konusu ve oyuncuları sinemaseverlerin gün içerisinde en çok araştırdığı konular arasında yerini alıyor. Başrollerinde efsane oyuncu Hümeyra'nın yer aldığı film oyuncuların özellikle geniş hayran kitlesi tarafından heyecanla bekleniyordu. Peki, bugün itibariyle vizyonlarda yerini alacak olan film nedir, oyuncuları kimler? yönetmeni ? İşte tüm ayrıntılar…

CANER ÖZYURTLU KİMDİR?

Caner Özyurtlu, 23 Mayıs 1986 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. İzmit Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü'nden 2005 yılında mezun oldu. Lisede okurken bir yandan da İzmit Şehir Tiyatroları Tiyatro Okulu'na devam etti. 2006 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Ana Sanat Dalı Oyunculuk Bölümünde okumaya başladı.

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Caner Özyurtlu’nun yönetmeni olduğu Biz Böyleyiz filmi vizyona giriyor! Caner Özyurtlu kimdir?
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